Khống chế bắt nóng thanh niên xách heroin nhảy xe khách từ Nghệ An ra Bắc tiêu thụ

Đối tượng bị bắt quả tang. Ảnh: Quỳnh Trang

Ngày 1/8/2020, Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Nghệ An) phá Chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy, bắt 1 đối tượng, thu giữ 1 bánh heroin và gần 10 triệu đồng.

Vào hồi 16h ngày 31/7, nhận được thông tin đối tượng sẽ bắt xe khách để vận chuyển ma túy đi qua xã Tiền Phong, huyện Quế Phong. Ban chuyên án đã phối hợp lực lượng CSGT Công an tỉnh lên kế hoạch chi tiết để phá án.

Đến 21h cùng ngày, khi chiếc xe khách chạy hướng Quế Phong - Hà Nội lọt vào vòng vây, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 đã ra tín hiệu dừng xe, lúc này các trinh sát đã nhanh chóng ập vào trong xe kiểm tra, khống chế thành công đối tượng Hà Văn Đại (SN 1979, trú tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong), thu giữ trong người đối tượng 1 bánh heroin cùng 9.500.000 đồng.

Tại cơ quan Công an bước đầu đối tượng khai nhận hành vi của mình. Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng Chuyên án.