Pháp luật Không để Đề án xây dựng TP. Vinh 'sạch về ma túy' bị ngắt quãng, chậm tiến độ khi không tổ chức công an cấp huyện Đó là chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tại Hội nghị chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Đề án của UBND tỉnh về xây dựng thành phố Vinh “sạch về ma túy” khi không tổ chức công an cấp huyện vào sáng 25/3.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, trưởng công an các xã, phường trên địa bàn thành phố Vinh.

Thực hiện Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 9/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về ban hành Đề án xây dựng thành phố Vinh “sạch về ma túy”, qua 6 tháng triển khai, thực hiện đã đạt được những kết quả nổi bật. Công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện Đề án của UBND tỉnh về xây dựng thành phố Vinh “sạch về ma túy” được triển khai thực hiện cơ bản bài bản, thống nhất từ tỉnh đến các xã, phường trên địa bàn thành phố Vinh.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp “làm sạch” ma túy tại một số địa bàn được thực hiện quyết liệt và đồng bộ đến các khối, xóm. Qua đó, nhiều địa bàn đã hoàn thành các tiêu chí “sạch về ma túy” bảo đảm đúng tiến độ được giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Vương Linh

Công tác đấu tranh, xử lý tội phạm về ma túy và triệt xóa đường dây, điểm bán lẻ trái phép chất ma túy cũng được triển khai quyết liệt với các giải pháp cụ thể. Để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án, Công an thành phố Vinh đã chủ động thành lập 2 tổ công tác đặc biệt tiến hành truy quét, triệt xóa các điểm bán lẻ trái phép chất ma túy và xét nghiệm đồng loạt các đối tượng nghi vấn sử dụng ma túy trên địa bàn.

Qua đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an thành phố Vinh đã phát hiện, bắt giữ 57 vụ, 75 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 1,5 kg hêrôin, 63 kg ma túy tổng hợp, 16,068 gam ketamin, 23,3 kg ma túy đá và nhiều vật chứng liên quan khác. Trong đó, đã triệt xóa 2 đường dây vận chuyển ma túy vào địa bàn tiêu thụ và 12 điểm bán lẻ trái phép chất ma túy hoạt động trên địa bàn thành phố Vinh; đã lập hồ sơ đưa 20 người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát biểu. Ảnh: Phạm Thủy

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được; đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận vào những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai Đề án. Từ đó, đưa ra các biện pháp, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng thành phố Vinh “sạch về ma túy” khi không tổ chức công an cấp huyện.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các phòng nghiệp vụ và Công an các xã, phường trên địa bàn thành phố Vinh cần tăng cường triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, căn cơ hơn Đề án của UBND tỉnh về xây dựng thành phố Vinh “sạch về ma túy” khi không tổ chức công an cấp huyện.

Đại diện trưởng công an các phường, xã trên địa bàn TP.Vinh phát biểu. Ảnh: Phạm Thủy

“Việc triển khai thực hiện Đề án là nhiệm vụ chính trị, chiến lược, với mục tiêu vì người dân nên phải được tiến hành thường xuyên, liên tục; bám sát lộ trình để tham mưu, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn; phải huy động được tối đa sự tham gia vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn bộ hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt. Tuyệt đối không để gián đoạn, ngắt quãng khi không tổ chức công an cấp huyện; tuyệt đối không được có tư tưởng làm việc “cầm chừng”; cần có những giải pháp, biện pháp căn cơ, bài bản, có “điểm nhấn” hơn nữa, gắn với Kế hoạch số 483/KH-BCA-C04 của Bộ Công an trong đấu tranh, phòng ngừa với tội phạm và tệ nạn ma túy”, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, quán triệt.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Vương Linh

Hiện nay, thực hiện mô hình công an 2 cấp (tỉnh – xã), không còn Công an thành phố Vinh nên giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh thường trực, chủ trì tham mưu, đôn đốc, kiểm tra Đề án. Đồng thời, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cần tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ công an các xã, phường trên địa bàn thành phố Vinh trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là các loại ma túy mới; nâng cao công tác quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền tác hại của ma túy, nhất là các loại ma túy mới núp bóng thuốc lá điện tử, bóng cười…; nâng cao hiệu quả các mô hình phòng, chống ma túy trong học đường. Tiếp tục tổng rà soát các đối tượng nghiện, nghi nghiện, tránh bỏ sót để triển khai các biện pháp nghiệp vụ; không được chủ quan, lơ là, không chạy theo thành tích, quyết tâm đưa thành phố Vinh “sạch về ma túy”, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vinh nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung.