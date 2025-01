Pháp luật Không đến dự tiệc đầy tháng cháu, người anh bị em trai sát hại Giữa bị cáo và bị hại là anh em ruột, sống cùng làng. Cả hai đều đã lên chức ông, con cháu đề huề. Thế nhưng, chỉ vì chuyện anh trai không đến dự tiệc đầy tháng cháu nội mà người em đã đoạt mạng anh.

Những nhát dao lạnh lùng

Mối quan hệ giữa Bùi Văn Thuận (SN 1964) và ông Bùi Văn H. (SN 1950), trú tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) không chỉ hàng xóm mà còn là anh em ruột thịt. Cả hai cùng sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi ông bà có 11 người con.

Đến tuổi trưởng thành, hai anh em lần lượt lập gia đình. Vì sống cùng làng nên cả hai thường qua lại nhà nhau, cùng chia sẻ những chuyện buồn, vui trong cuộc sống. Thời gian trôi qua, các con của họ đều lần lượt lập gia đình. Thuận và ông H. đều đã lên chức ông, sống bình yên bên con cháu.

Bị cáo Bùi Văn Thuận. Ảnh: Trần Vũ

Nhưng rồi, cuộc sống bình lặng của họ đã không còn kể từ buổi tiệc đầy tháng cháu. Hôm đó, chỉ vì anh trai không đến dự tiệc đầy tháng cháu nội mà Thuận đã trút “cơn mưa dao” xuống, đoạt mạng anh trai trong chính ngôi nhà của người anh.

Cụ thể, vào chiều 13/5/2024, gia đình Bùi Văn Thuận tổ chức tiệc chẵn tháng cho cháu nội. Xong tiệc, Thuận không thấy sự có mặt của anh trai là ông H. nên đi xe máy đến nhà hỏi chuyện. Trước khi vào nhà anh trai, Thuận lấy con dao nhọn dắt sau lưng quần.

Lúc này, ông H. đang nằm trên võng trước sân nhà thì Thuận hỏi lý do vì sao không đến dự tiệc chẵn tháng cháu của mình. Ông H. trả lời do bận thì Thuận nghĩ rằng, anh trai khinh thường gia đình mình nên rút dao, đâm nhiều nhát vào vùng mặt, vai, cổ, ngực ông H.

Lúc đó, cô cháu nội của ông H. đang ngồi rửa bát ngoài sân giếng chứng kiến sự việc nên chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu. Ngay sau đó, 2 người hàng xóm là ông Nguyễn Vĩnh B. (SN 1956) và chị Bùi Thị Th. (SN 1980) vội chạy sang can ngăn nhưng cũng bị Thuận đâm vào lưng và bụng.

Sau khi đâm 2 người hàng xóm, Thuận quay lại thấy anh trai đang ngồi trên võng. Như con thú khát máu, Thuận chạy đến đâm nhiều nhát vào người anh lớn tuổi. Liên tiếp phải hứng chịu những nhát dao của người em, ông Bùi Văn H. tử vong tại chỗ. Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân chết của nạn nhân là do vết thương làm thủng tim, phổi…

Về phần hung thủ, sau khi gây án, Bùi Văn Thuận đem theo ít tư trang rồi bỏ lên huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) lẩn trốn. Đến rạng sáng ngày hôm sau, hung thủ bị công an bắt giữ. Với hành vi phạm tội trên, Bùi Văn Thuận bị truy tố và đưa ra xét xử về tội "Giết người".

Nỗi đau “nồi da nấu thịt”

Phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Văn Thuận diễn ra vào một ngày cuối năm 2024. Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại tòa án tỉnh. Họ phần đa là người thân, anh em, họ hàng của bị cáo và bị hại. Gương mặt ai cũng hiện rõ nỗi buồn, họ ngồi lặng lẽ trong quá trình đợi tòa ra làm việc.

Trên hàng ghế dành cho đại diện hợp pháp của bị hại, hai người con của ông H. liên tục cúi đầu, buồn bã. Nhất là khi thấy bị cáo áp tải đến tòa, họ càng khóc nhiều hơn. Trước khi vụ án đau lòng xảy ra, giữa họ là mối quan hệ chú, cháu ruột. Thế nhưng, cơn nóng giận của người chú đã đẩy hai gia đình vào bi kịch.

Người thân của bị hại tham dự phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Gặp các cháu và anh em, họ hàng tại phiên tòa, Thuận cúi đầu. Thi thoảng, bị cáo này lấy tay gạt ngang mặt. Khi bị tòa xét hỏi động cơ gây án, bị cáo trình bày vì tức giận chuyện anh trai không đến dự tiệc đầy tháng cháu nội dù trước đó gia đình bị cáo đã đến mời. “Buổi tiệc hôm đó, anh em, họ hàng, bà con lối xóm và thông gia đều đến dự nhưng anh trai lại không đến. Điều đó khiến bị cáo bực tức. Khi bị cáo đến nhà hỏi lý do thì anh bảo do bận. Anh nói “chú tự lo liệu mà tiếp khách, anh bận không đến”. Nghĩ anh xem thường gia đình mình, không tôn trọng lời mời nên bị cáo mới hành xử như vậy”, bị cáo khai.

Trước câu hỏi của HĐXX tại sao lại liên tục đâm nhiều nhát vào người anh ruột thịt của mình thì bị cáo cúi mặt trả lời do tức giận, không làm chủ được bản thân. Chủ tọa tiếp tục xét hỏi: “Vì sao khi 2 người hàng xóm đến can ngăn, bị cáo không dừng lại mà lại đâm họ?”. Lúc này, bị cáo trả lời: Do bị người hàng xóm kéo người khiến bị cáo ngã ra sau nên bực tức quay lại đâm tứ tung.

Bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật. Sau khi nhận thức được cái sai của mình, bị cáo đã tác động người thân lo tiền bệnh viện, thuốc men cho người hàng xóm và ma chay cho anh trai.

Thông tin từ người nhà của bị cáo, gia đình họ đã bồi thường cho hai người hàng xóm 1 tỷ đồng. Đối với người anh trai, hai bên gia đình xin tự giải quyết mà không yêu cầu xem xét tại phiên tòa này.

Trước sự có mặt của đại diện hợp pháp bị hại, bị cáo đã cúi đầu gửi lời xin lỗi. “Cho chú gửi lời xin lỗi tới các cháu và gia đình”, bị cáo nói trước tòa đồng thời xin lỗi người thân, anh em, họ hàng đến tham dự tòa.

Người con gái của bị hại đến tham dự tòa đã khóc nghẹn khi nghe những lời khai của bị cáo. Chị cho hay rất đau lòng về cái chết của bố mình. Càng đau lòng hơn khi hung thủ không ai khác lại chính là người chú ruột. Cái chết đột ngột của bố khiến con, cháu trong nhà phải chịu cú sốc lớn, con mất bố, các cháu mất đi người ông.

Được phát biểu tại tòa, chị này đề nghị HĐXX xét xử bị cáo theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, hai người hàng xóm không đến tham dự tòa nhưng đã có đơn xin giảm án cho bị cáo Thuận.

HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo có tình tiết tăng nặng là thực hiện hành vi phạm tội đến cùng và phạm tội với người trên 70 tuổi nên cần xử lý nghiêm để có tính răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, cũng cần xem xét những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả cho 2 bị hại, bị cáo từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tham gia phong trào nông thôn mới…

Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Thuận tù chung thân về tội "Giết người". Về phần dân sự, do hai bên xin tự thỏa thuận nên tòa không xem xét.

Phiên tòa kết thúc với bản án dành cho bị cáo, thế nhưng, nỗi đau của người thân bị cáo và bị hại vẫn còn đó. Chỉ vì sự nóng giận của bị cáo đã đẩy hai gia đình vào bi kịch lớn, kéo dài âm ỉ.