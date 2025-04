Kinh tế

Không khí lạnh đang di chuyển về Nghệ An

Gần sáng 13/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Nghệ An. Từ đêm 12-13/4 ở tỉnh Nghệ An có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.