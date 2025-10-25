Kinh tế Không khí lạnh tăng cường đang di chuyển về Nghệ An, nhiệt độ phổ biến 19 - 22 độ C Bản tin phát lúc 15h30 ngày 25/10 của Đài KTTV tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện nay, không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng ngày và đêm 26/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Nghệ An.

1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:

Hiện nay, không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

2. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 đến 48 giờ tới:

Trên đất liền: Khoảng ngày và đêm 26/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Nghệ An. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Trên biển: Ngày và đêm 26/10, trên vùng biển Nghệ An gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5 - 3,5m.

Thời điểm dự báo

Khu vực ảnh hưởng

Nhiệt độ thấp nhất (độ C)

Nhiệt độ trung bình (độ C)

Ngày và đêm 26/10

Mường Xén, Con Cuông, Tân Kỳ, Anh Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Tây Hiếu,

19 - 21

24 - 26

Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Cửa Lò, Nghi Lộc, Trường Vinh, Hưng Nguyên, Kim Liên, Sơn Lâm, Đô Lương

20 - 22

23 - 25

Ngày và đêm 27/10

Mường Xén, Con Cuông, Tân Kỳ, Anh Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Tây Hiếu,

19 - 21

24 - 26

Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Cửa Lò, Nghi Lộc, Trường Vinh, Hưng Nguyên, Kim Liên, Sơn Lâm, Đô Lương

20 - 22

23 - 25



3. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, tỉnh Nghệ An có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi cao trời rét.

4. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội:

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Trời rét về đêm và sáng có thể ảnh hưởng sức khỏe người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ.