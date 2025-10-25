Thứ Bảy, 25/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Không khí lạnh tăng cường đang di chuyển về Nghệ An, nhiệt độ phổ biến 19 - 22 độ C

P.V 25/10/2025 15:37

Bản tin phát lúc 15h30 ngày 25/10 của Đài KTTV tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện nay, không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng ngày và đêm 26/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Nghệ An.

1. Diễn biến thời tiết trong 24 gi qua:

Hiện nay, không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

2. D báo diễn biến không k lạnh trong 24 đến 48 giờ tới:

Tn đất liền: Khoảng ngày và đêm 26/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Nghệ An. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Tn biển: Ngày và đêm 26/10, trên vùng biển Nghệ An gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5 - 3,5m.

Thi đim d báo
Khu vc ảnh hưng
Nhit đ thấp nhất C)
Nhit đ trung bình C)
Ngày và đêm 26/10
Mường Xén, Con Cuông, Tân Kỳ, Anh Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Tây Hiếu,
19 - 21
24 - 26
Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Cửa Lò, Nghi Lộc, Trường Vinh, Hưng Nguyên, Kim Liên, Sơn Lâm, Đô Lương
20 - 22
23 - 25
Ngày và đêm 27/10
Mường Xén, Con Cuông, Tân Kỳ, Anh Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Tây Hiếu,
19 - 21
24 - 26
Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Cửa Lò, Nghi Lộc, Trường Vinh, Hưng Nguyên, Kim Liên, Sơn Lâm, Đô Lương
20 - 22
23 - 25

3. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, tỉnh Nghệ An có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi cao trời rét.

4. Kh năng tác đng đến môi trưng, điu kin sống, s h tầng, các hot đng kinh tế - x hi:

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Trời rét về đêm và sáng có thể ảnh hưởng sức khỏe người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Không khí lạnh tăng cường và rét tại Nghệ An

Không khí lạnh tăng cường và rét tại Nghệ An

Đọc tiếp

Không khí lạnh tăng cường và rét tại Nghệ An

Không khí lạnh tăng cường và rét tại Nghệ An

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Không khí lạnh tăng cường đang di chuyển về Nghệ An, nhiệt độ phổ biến 19 - 22 độ C

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO