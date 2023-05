Không khí Ngày Quốc tế thiếu nhi nơi bệnh viện

(Baonghean.vn) - Những ngày này, các bệnh viện trong tỉnh đang có nhiều hoạt động hướng tới trẻ em. Các y, bác sĩ và các nhà hảo tâm đã thăm hỏi, tặng quà và tổ chức các hoạt động vui chơi giúp cho các cháu bệnh nhi được hòa chung với không khí vui tươi, phấn khởi cùng thiếu nhi cả nước…

“Tết” thiếu nhi ở bệnh viện

Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) hàng năm là dịp đặc biệt để gia đình, xã hội cùng hướng về trẻ em - những mầm xanh của đất nước. Trong ngày này, trẻ em thường được tạo thêm cơ hội vui chơi, giải trí, thể hiện bản thân, đồng thời đón nhận phần quà đầy ý nghĩa do người thân, gia đình, xã hội trao tặng.

Với ý nghĩa đó, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tổ chức Hội thi "Sản Nhi Nghệ An Kid's Got Talent" năm 2023, nhằm tạo bầu không khí vui vẻ, ý nghĩa cho các em nhỏ con em cán bộ, nhân viên Bệnh viện, cùng các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong dịp lễ 1/6.

Hội thi mang thông điệp “Tết thiếu nhi - Tết của tình thân”. Hội thi gồm có 2 phần thi: Phần thi viết có chủ đề “Tự hào bố, mẹ em là cán bộ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An” dành cho con của cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An từ đủ 15 tuổi trở xuống; phần thi năng khiếu là các tiết mục văn hóa, văn nghệ.

Trong đêm chung kết hội thi diễn ra vào ngày 28/5, 13 đội thi năng khiếu đã biểu diễn 15 tiết mục múa, hát, nhảy, ảo thuật… thu hút sự tham gia, theo dõi của các em nhỏ, tạo nên không khí sôi nổi, tràn ngập tiếng cười. Trong số những người theo dõi, có rất nhiều em đang là bệnh nhân tại Bệnh viện. Hòa vào không khí “Ngày Tết” nhiều bệnh nhân cũng đã vượt lên cơn đau, mạnh dạn thể hiện khả năng của mình trên sân khấu.

Ban Tổ chức đã trao giải cho phần thi viết, phần thi năng khiếu của hội thi; trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện. Tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Cương - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: Ngoài việc khám, chữa bệnh cho các em thiếu nhi, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An còn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của các bé bệnh nhân và phụ huynh, với phương châm xây dựng bệnh viện thành ngôi nhà thân thiện thứ hai dành cho các bé bệnh nhi.

Trong dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 này, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và các nhà hảo tâm sẽ tổ chức thêm các hoạt động thăm hỏi, động viên và phát quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện. Qua hoạt động này, Bệnh viện cùng với các nhà hảo tâm một lần nữa muốn nhắn gửi những lời chúc tới các bệnh nhi nhiều sức khỏe và động viên thân nhân bệnh nhi cố gắng đồng hành cùng các bé trong suốt phác đồ điều trị để các bé mau hồi phục, xuất viện về cùng gia đình, vui chơi cùng với bạn bè.

Trong đêm chung kết hội thi, chị N.T.X (mẹ cháu N.H.L, ở huyện Nghi Lộc, cháu điều trị viêm phổi tại Bệnh viện) cho biết: “Ngay từ khi được biết có chương trình biểu diễn thì các bệnh nhi rất hào hứng chờ đến giờ xuống xem. Các cháu thiếu nhi biểu diễn trong đêm nay rất hay, sinh động, tạo không khí vui nhộn cho cả các bé bệnh nhi”…

Tương tự, chị N.T.H (mẹ cháu T.X.B, bị não, liệt 2 chân dưới, đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi) chia sẻ suy nghĩ: Những buổi văn nghệ giao lưu này rất có ý nghĩa đối với những cháu bé đang điều trị tại đây, những dịp như thế này, các bé có cơ hội giao lưu vui chơi với trẻ khỏe mạnh, giúp các bé đang là bệnh nhân tự tin hơn và xua tan bớt đau đớn do bệnh tật gây ra.

Trao gửi những yêu thương

Cũng giống như Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, trong dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 này, Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An cũng đã chủ động kêu gọi, phối hợp cùng với các nhà hảo tâm tổ chức tặng quà cho các trẻ bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh đang điều trị tại đây.

Những ngày này, tại trung tâm đang có trên 30 trẻ em mắc bệnh đang điều trị. Mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh quái ác, tất cả các em đều còi cọc, ốm yếu, gương mặt vàng vọt, xanh xao, mệt mỏi và kém năng động. Nhận những món quà là bánh kẹo, sữa, sách truyện, bút tô màu, nón, áo… các em rất vui, sự tươi tỉnh đã phần nào trở lại. Những món quà tuy nhỏ nhưng mang sức mạnh tinh thần lớn lao, giúp các em nhỏ vượt qua nỗi đau bệnh tật, đồng thời sẽ là hành trang ý nghĩa, gieo vào lòng các bé mầm nhân ái với cộng đồng trong tương lai.

Bác sĩ Phạm Văn Thái - Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An tâm tình: Mỗi trẻ em đều có quyền được phát triển trong môi trường yêu thương và hạnh phúc. Những bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh hầu hết đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Các cháu đang từng ngày phải chịu nỗi đau bệnh tật. Hơn bao giờ hết, các cháu cần nhận được sự quan tâm, yêu thương nhiều hơn nữa để vững tin trong cuộc sống.

Trong hơn 4 năm qua, Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An đã hình thành nên lớp học “Chắp cánh ước mơ” để giúp cho các em mắc bệnh tan máu bẩm sinh có thể được học tập trong quá trình điều trị, không bỏ dở việc học, có thể theo được chương trình học khi trở về nhà. Bây giờ đã vào Hè, lớp học “Chắp cánh ước mơ” cũng vào kỳ nghỉ. Tuy nhiên, căn phòng học luôn mở cửa để các cháu có thể xuống vui chơi, đọc sách, chuyện trò cùng các cán bộ, nhân viên trung tâm.

Anh Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Chi đoàn Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An, giáo viên chủ nhiệm lớp học “Chắp cánh ước mơ” cho hay: Lớp học tạm nghỉ Hè, nhưng trong thời gian này, chúng em vẫn tập hợp các cháu bệnh nhân lại để các cháu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, đọc thơ, nghe kể chuyện, cũng như chơi các trò chơi, ăn kẹo, bánh.

Chi đoàn và lớp học cũng cố gắng tạo nên không khí vui tươi của Ngày Quốc tế thiếu nhi ngay trong trung tâm. Ở bên ngoài như thế nào thì trong này cũng vậy. Mong rằng, khoảng thời gian được hoà mình vào không khí vui tươi của buổi lễ sẽ giúp xua tan nỗi đau đớn bệnh tật để các em nhỏ có những phút giây ngập tràn tiếng cười trong ngày hội chung của thiếu nhi toàn quốc.

Nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi, khi được hỏi về ước mơ của mình, bé Lữ Thiên Phước (5 tuổi) cho hay: “Con chỉ mong muốn mình được giống như các bạn”… Ước mơ đơn giản của bệnh nhân này đã khiến các bác sĩ, điều dưỡng phải rơi nước mắt.

Anh Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ: Cuộc đời bệnh nhân tan máu bẩm sinh gần như gắn chặt với bệnh viện, giường bệnh. Các y, bác sĩ trung tâm luôn cố gắng hết sức để giúp các cháu có sức khỏe, từng bước hòa nhập được vào cuộc sống đời thường. Mong rằng, cả cộng đồng cùng chung tay vào cuộc đẩy lùi căn bệnh quái ác này, để không còn những đứa trẻ phải tự ước mình giống như bao đứa trẻ khác…/.