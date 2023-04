Không ngừng vun đắp tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Lào

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Giúp bạn là tự giúp mình” và với tình cảm quốc tế vô tư, trong sáng, suốt những năm kháng chiến chống kẻ thù chung xâm lược cũng như khi bước vào thời kỳ hội nhập, mở cửa, mặc dù còn muôn vàn khó khăn nhưng Nghệ An đã dành cho các tỉnh của Lào những tình cảm tốt đẹp nhất. Ngoài việc thường xuyên duy trì tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm ở các cấp, hiệu quả hợp tác được khẳng định bằng những công trình, phần việc cụ thể, ghi dấu tình cảm thủy chung, nồng ấm của đồng bào tỉnh Nghệ An trên đất nước Triệu Voi như: Trường THPT Phôn-xá-vẳn; Nhà Văn hóa, Bệnh viện tỉnh Xiêng Khoảng; Trường học và Nhà Văn hóa cộng đồng tỉnh Hủa Phăn; Trường PTTH Dân tộc huyện Khăm Cợt, trạm xá quân dân y tại huyện Xay-chăm-phon tỉnh Bô-ly-khăm-xay;…

Hàng năm, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ đào tạo nguồn cán bộ các tỉnh của Lào trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng, giáo dục, an ninh trật tự, y tế;… Tính riêng từ năm 2017 đến nay, đã có hơn 1.200 cán bộ, sinh viên Lào sang học tập, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn của tỉnh Nghệ An. Nhiều sinh viên của Lào đã được các gia đình ở Nghệ An đón nhận như con em trong nhà. Đồng thời, nhiều cán bộ, sinh viên tỉnh Nghệ An cũng đã được tiếp nhận đào tạo ngắn hạn và dài hạn tại các trường đại học và cao đẳng của Lào.