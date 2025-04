Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP 1 Nghệ An: Điểm đến của các tập đoàn hàng đầu thế giới

Đánh giá cao về vai trò của VSIP ở Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Nghệ An cảm ơn sâu sắc Tập đoàn Sembcorp, Becamex IDC và Công ty TNHH VSIP đã tin tưởng, lựa chọn Nghệ An là điểm đến đầu tư chiến lược ngay những năm đầu. Nghệ An đánh giá cao tầm nhìn, sự chuyên nghiệp, bài bản của VSIP trong công tác quy hoạch, triển khai dự án, cũng như cam kết phát triển bền vững tại địa phương. Đặc biệt, việc VSIP luôn chú trọng yếu tố môi trường, công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực và trách nhiệm xã hội là những giá trị hết sức quan trọng mà Nghệ An luôn khuyến khích và đồng hành. Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, trong đó có VSIP. Nghệ An luôn đồng hành, hỗ trợ trong mọi mặt để các khu công nghiệp của VSIP ở Nghệ An đạt hiệu quả nhất".

Công ty Everwin Precision Việt Nam ở KCN VSIP. Ảnh: Quang An

Với sự lấp đầy từng bước chắc chắn của VSIP 1 Nghệ An, các nhà đầu tư tiếp tục tìm tới với Nghệ An theo “tiếng lành đồn xa”, Nghệ An tiếp tục đầu tư VSIP 2, VSIP 3 đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư.