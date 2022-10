Khu đô thị Đồng Dâu có tên trong danh sách 139 dự án đầu tư được UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra năm 2022

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3088/QĐ.UBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các dự án đầu tư ngoài khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sẽ có 139 dự án đầu tư được kiểm tra trong đợt này.

Theo Quyết định số 3088/QĐ.UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh, Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các dự án đầu tư ngoài Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh do ông Hồ Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn; các ông: Võ Văn Ngọc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Vũ Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Trưởng đoàn.

Đoàn Kiểm tra liên ngành sẽ chia làm 3 đoàn kiểm tra ở 3 lĩnh vực, gồm: Đoàn số 1, do ông Hồ Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn sẽ kiểm tra các dự án chưa được giao đất, cho thuê đất (không thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở); Đoàn số 2, do ông Võ Văn Ngọc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn, thực hiện kiểm tra các dự án đã được giao đất, cho thuê đất (không thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở); Đoàn số 3, do ông Vũ Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn, sẽ kiểm tra các dự án thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở.

Theo kế hoạch kiểm tra, sẽ có 139 dự án đầu tư được Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra. Trong đó, có 38 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất (không thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở); 58 dự án đã được giao đất, cho thuê đất (không thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở); 43 dự án thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở.

Mục đích của công tác kiểm tra là nhằm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư ngoài Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án, đề xuất phương án giải quyết các vướng mắc, khó khăn có liên quan và tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật.

Đoàn Kiểm tra liên ngành sẽ thực hiện kiểm tra việc chấp hành của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và pháp luật khác liên quan, việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của các chủ đầu tư các dự án được kiểm tra.

UBND tỉnh chỉ đạo, các chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lập báo cáo tự kiểm tra gửi về Cơ quan chủ trì đoàn kiểm tra trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố kế hoạch kiểm tra; Phân công, bố trí người có thẩm quyền làm việc với Đoàn kiểm tra theo lịch làm việc của Đoàn; Cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã nơi có dự án liên quan có trách nhiệm phối hợp theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, bao gồm: Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra khi được yêu cầu; Cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; Giải trình các nội dung liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; Có ý kiến về các nội dung kiểm tra trong quá trình đi kiểm tra.

Về thời gian kiểm tra và hoàn thành báo cáo kết quả kiểm tra, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt: Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 30/12/2022.

Điểm danh 139 dự án đầu tư được kiểm tra dịp này, tập trung khá nhiều trên địa bàn thành phố Vinh. Trong đó, có đến 37 dự án thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở, và có một số dự án đặc biệt “quen thuộc” do được kiểm tra nhiều lần, và được báo chí quan tâm. Cụ thể như dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân; dự án Khu đô thị Đồng Dâu kết hợp nhà ở cho người có thu nhập thấp tại phường Hưng Dũng; dự án cải tạo khu C, Khu chung cư Quang Trung tại phường Quang Trung…