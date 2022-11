Khu đô thị Hoàng Sơn: Từ 'tâm điểm an cư' đến 'báu vật truyền đời'

(Baonghean.vn) - Kiến tạo hệ tiêu chuẩn an cư xứng tầm cùng “bộ sưu tập” đặc quyền dành riêng cho những cư dân tinh hoa, Khu đô thị Hoàng Sơn không chỉ tạo ra những giá trị hưởng thụ độc bản mà còn trở thành “di sản” trường tồn với thời gian.

Đích đến cuối cùng của người thành đạt

Ngôi nhà - nơi không chỉ để ở mà còn để trở về, nơi không những để sống mà còn là sống trọn vẹn với cảm xúc và tình thân, một nơi an cư thiên về chiều sâu, đáp ứng đầy đủ yếu tố An - Yên - Hạnh phúc. Đó là lý do trong dòng chảy phát triển của thị trường, bất động sản wellness với phong cách sống xanh, sống tiện ích nhanh chóng được định hình và trở thành xu hướng sống chủ đạo của giới thượng lưu.

Hướng tới mô hình “ngôi nhà nghỉ dưỡng” giàu cảm hứng sống và hưởng thụ độc bản tiên phong tại Diễn Châu, Khu đô thị Hoàng Sơn mang đến không gian wellness, cân bằng giữa thiên nhiên, chan hoà cùng hệ tiện ích đỉnh cao, góp phần trị liệu và nuôi dưỡng Thân - Tâm - Trí giữa cuộc sống đô thị hối hả, nhộn nhịp.

Tĩnh lặng trước Công viên cá Koi và Vườn Tùng la hán đẹp mộng mơ, hoà vào nhịp sống sôi động tại Trung tâm thương mại ngay tâm điểm thị trấn, thư giãn tinh thần và rèn luyện thể chất tại Khu thể thao quý tộc và thời thượng… mỗi trải nghiệm là một sắc màu hoàng kim góp phần tô điểm bức tranh 365 ngày thăng hoa và hạnh phúc tại Khu đô thị Hoàng Sơn. Tại đây, cư dân trở về nhà như “thượng khách” với mọi tiện ích tiêu chuẩn được phục vụ mỗi ngày, chỉ trong vài bước chân.

Với một bên là hai hồ nước tươi mát, một bên là những vườn hoa ngập tràn hương sắc bốn mùa, một bên là “rừng” cây cối trải khắp giúp thanh lọc và điều hoà không khí, cải thiện chất lượng oxy… Khu đô thị Hoàng Sơn trở nên thơ mộng, đáng sống và tràn đầy cảm hứng cho mọi thế hệ. Chốn an cư mở rộng cánh cổng chào đón không chỉ bản thân người thành đạt mà còn cả gia đình tinh hoa, là món quà quý giá dành cho những đứa trẻ luôn khát khao khám phá như mầm non căng tràn nhựa sống, cho những bậc cao niên yêu thích nhịp sống chậm rãi, chiêm nghiệm.

“Báu vật truyền đời” đắt giá nhất Diễn Châu

Dẫu cho xã hội ngày nay đã thay đổi rất nhiều với những nền văn hóa mới được du nhập, nhưng hình thức lưu truyền và kế thừa tài sản trong gia đình vẫn là một nét đẹp đã và đang được phát huy qua hàng nghìn thế hệ người Việt.

Đó cũng là tâm lý giúp định hình nên chỗ đứng của bất động sản sở hữu lâu dài tại Việt Nam, với thống kê bất động sản có sổ đỏ, pháp lý minh bạch luôn có giá cao hơn 20 - 25% so với sản phẩm có đặc điểm tương đồng trong cùng một khu vực (theo Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh).

Sở hữu khung pháp lý hoàn hảo và độc tôn trên thị trường với loại sổ hồng lâu dài, sang tên chính chủ, đồng thời thừa hưởng các nhân tố tăng trưởng mạnh của mảnh đất giàu tiềm năng như Phủ Diễn, mỗi sản phẩm tại Khu đô thị Hoàng Sơn vốn đã hiếm nay lại càng quý trong tương lai. Đánh dấu giai đoạn khai thác, vận hành với trải nghiệm cao hơn cho khách hàng, dự án đang từng bước khẳng định “giá trị thật” ở cả hai mục tiêu: an cư lạc nghiệp và đầu tư bền vững.

Vừa đáp ứng xu thế an cư - đầu tư trong hiện tại, vừa sở hữu nhiều lợi thế độc tôn để tăng trưởng giá trị vô hạn theo thời gian, Khu đô thị Hoàng Sơn được ví như một “báu vật truyền đời”. Vượt trên tất cả, Khu đô thị Hoàng Sơn là “ngôi nhà” của hiện tại và tương lai, của an cư ổn định và vững bền. Hạnh phúc, sức khỏe, tài lộc và hưng vượng sẽ luôn viên mãn đong đầy khi chúng ta lựa chọn cho gia đình một chốn để trở về đáng giá như thế.

Ngày 27/11, tại Khách sạn Mường Thanh Diễn Châu, đại tiệc tri ân “Nhà sang - Xe xịn - Đẳng cấp tinh hoa” sẽ chính thức diễn ra, khai mở hệ đặc quyền độc bản chỉ dành riêng cho các cư dân tương lai của Khu đô thị Hoàng Sơn. Tại sự kiện, “cơn mưa” lộc phát gồm một chiếc Mercedes C180 AMG cùng 50 quà tặng với tổng giá trị 1,7 tỷ đồng sẽ được trao cho các khách hàng may mắn. Hơn thế nữa, sự xuất hiện của hai khách mời ngôi sao Trọng Tấn và Hà Quỳnh Như hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút thăng hoa của âm nhạc đỉnh cao, viết tiếp hành trình trải nghiệm đáng giá trong cuộc đời những chủ nhân tinh anh.

Thông tin chi tiết về sự kiện:

