Khủng hoảng Liverpool đe dọa Man Utd vụ Elliot Anderson Liverpool thua 6/7 trận, sau thất bại 0-3 ở Carabao Cup, được báo Anh cho là nhắm Elliot Anderson, đe dọa kế hoạch 75 triệu bảng của Man Utd.

Cuộc khủng hoảng phong độ của Liverpool đang tạo hiệu ứng dây chuyền trên thị trường chuyển nhượng: họ được cho là sẽ nhảy vào cuộc đua giành Elliot Anderson trong tháng Giêng, qua đó đe dọa kế hoạch chiêu mộ trị giá 75 triệu bảng mà Man Utd đã chuẩn bị.

Man Utd có thể mất Anderson vào tay Liverpool.

Liverpool khủng hoảng và bước ngoặt chuyển nhượng

Trong bảy trận gần nhất, Liverpool thua sáu, bao gồm thất bại 0-3 trước Crystal Palace tại Carabao Cup. Áp lực đổ dồn lên HLV Arne Slot, và theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo Anfield đã tính tới các giải pháp tức thì trên thị trường, với Elliot Anderson nổi lên như phương án lý tưởng.

Việc có suất tham dự Champions League được xem là lợi thế cạnh tranh của Liverpool trong các cuộc đua chữ ký, đặc biệt khi mục tiêu cũng nằm trong tầm ngắm của đối thủ trực tiếp.

Kế hoạch của Man Utd dưới thời HLV Ruben Amorim

Trái ngược với đại kình địch, Man Utd đang bay cao với ba chiến thắng liên tiếp dưới thời HLV Ruben Amorim. Đội chủ sân Old Trafford xác định ưu tiên tháng Giêng là bổ sung một tiền vệ phòng ngự chất lượng để hoàn thiện cấu trúc đội bóng.

Elliot Anderson, đang khoác áo Nottingham Forest, nằm trong nhóm mục tiêu hàng đầu. Nottingham Forest được cho là chỉ đàm phán từ mức 75 triệu bảng, và con số có thể vượt 100 triệu bảng tùy diễn biến thị trường.

Cuộc đua giá trị và sức hút

Việc Liverpool nhập cuộc khiến bài toán của Man Utd trở nên phức tạp hơn. Không chỉ là mức phí chuyển nhượng, sức hút từ đấu trường Champions League có thể tác động lớn tới lựa chọn của cầu thủ.

Phương án dự phòng: Morten Hjulmand và bài toán tài chính

Trước nguy cơ bị “nẫng tay trên”, Man Utd được cho là đã chuẩn bị phương án thay thế. Morten Hjulmand (Sporting CP) nổi bật nhờ sự quen thuộc với triết lý của HLV Ruben Amorim. Yếu tố này có thể giúp rút ngắn thời gian thích nghi nếu thương vụ xảy ra.

Về chi phí, Hjulmand được ước tính khoảng 70 triệu bảng – mức được coi là hợp lý hơn so với các phương án khác như Carlos Baleba (Brighton), người có thể chạm ngưỡng trên 100 triệu bảng. Trong bối cảnh quy định tài chính chặt chẽ ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, đây là phương án khả thi.

Man Utd có thể buộc phải chuyển sang các mục tiêu dự phòng như Hjulmand.

Vai trò tiền vệ phòng ngự trong bức tranh chiến thuật

Với một đội bóng đang hướng tới tính cân bằng giữa kiểm soát và chuyển trạng thái, tiền vệ phòng ngự là mấu chốt bảo đảm an toàn tuyến giữa, phân phối bóng và giữ cấu trúc khi pressing hoặc khi đối thủ phản công. Bổ sung đúng hồ sơ ở vị trí này có thể là khác biệt giữa một đội bóng ổn định và một tập thể mong manh khi gặp áp lực.

Thống kê và mốc đáng chú ý

Liverpool thua 6/7 trận gần nhất.

Thua 0-3 trước Crystal Palace ở Carabao Cup.

Mục tiêu tháng Giêng: Elliot Anderson (Nottingham Forest).

Mức đề nghị tối thiểu được cho là 75 triệu bảng, có thể vượt 100 triệu bảng.

Phương án thay thế của Man Utd: Morten Hjulmand (khoảng 70 triệu bảng); Carlos Baleba có thể hơn 100 triệu bảng.

Kịch bản tháng Giêng

Cuộc đua Elliot Anderson có thể trở thành tâm điểm của kỳ chuyển nhượng mùa đông: không chỉ là tiền bạc, mà còn là cuộc so kè về sức hút và vị thế giữa hai ông lớn. Kết quả của chuỗi trận vừa qua đang đẩy Liverpool vào thế phải hành động, và điều đó có thể định đoạt đường đi của một thương vụ được chờ đợi.