Chuyển đổi số Khuyến cáo người dân không sử dụng thiết bị kích sóng di động trái phép Việc người dân tự ý trang bị, lắp đặt và sử dụng thiết bị kích sóng di động (repeater) không rõ nguồn gốc, không có giấy phép là hành vi vi phạm pháp luật.

Mới đây, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI (Trung tâm VI) thuộc Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công an phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An tiến hành xử lý vi phạm hành chính 01 trường hợp người dân sử dụng thiết bị kích sóng di động trên địa bàn phường Vinh Phú.

Trước đó, bằng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, Trung tâm VI đã phát hiện 01 thiết bị kích sóng di động tại hộ gia đình bà N.T.T.N, địa chỉ đường Đồng Yên, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Tại thời điểm làm việc, bà N khai nhận đã đặt mua thiết bị này trên mạng với giá 3,5 triệu đồng và tự lắp đặt nhằm cải thiện chất lượng sóng di động yếu.

Bộ thiết bị kích sóng di động do bà N sử dụng trái phép đã bị cơ quan chức năng phát hiện.

Ảnh: V.H.

Qua xác minh, thiết bị này là thiết bị vô tuyến điện có công suất phát nhỏ hơn hoặc bằng 15W. Tuy nhiên, bà N không có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện không có giấy phép đối với thiết bị vô tuyến điện có công suất phát sóng nhỏ hơn hoặc bằng 15W theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ).

Theo quy định, người dân tuyệt đối không được tự ý trang bị, lắp đặt và sử dụng thiết bị kích sóng di động vì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, nếu lắp đặt trái phép, thiết bị này có thể gây can nhiễu sóng quanh khu vực, ảnh hưởng tới trạm thu phát sóng di động của các nhà mạng di động. Đây cũng là lý do ở một số nơi, người dùng di động gặp hiện tượng mất kết nối, rớt cuộc gọi hoặc giảm tốc độ truy cập mạng.

Chỉ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động có giấy phép sử dụng băng tần mới được phép lắp đặt, sử dụng thiết bị kích sóng di động trên băng tần được cấp phép.

Trường hợp điện thoại di động không liên lạc được do nằm trong vùng sóng yếu, người dân cần thông báo đến số điện thoại hotline của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động tương ứng để được hỗ trợ khắc phục.

Trung tâm VI khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu sử dụng thiết bị vô tuyến điện, kể cả thiết bị thuộc danh mục được miễn giấy phép, như thiết bị âm thanh không dây (micro), thiết bị truyền hình ảnh không dây, thiết bị nhận dạng vô tuyến, thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến chỉ trang bị loại thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy./.