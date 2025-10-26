KIA EV4: Góc nhìn kỹ thuật từ chiến dịch Petrol Scent KIA EV4 được định vị cạnh tranh Tesla Model 3 và Volkswagen ID.3. Tại Phần Lan, hãng tặng giấy treo thơm Petrol Scent mùi xăng cho khách EV4, hợp tác Max Perttula.

KIA tại Phần Lan tung chiến dịch Petrol Scent với câu hỏi gợi nhớ: “Liệu bạn có nhớ mùi xăng giữa thời xe điện?”. Đi kèm là giấy treo thơm mini hình can xăng, mùi hương pha trộn hoa nhài, nhựa bạch dương, dầu động cơ và kim loại. Đây là quà tặng phiên bản giới hạn chỉ dành cho khách hàng mua KIA EV4, mẫu xe điện hạng C được kỳ vọng cạnh tranh Tesla Model 3 và Volkswagen ID.3.

Chiến dịch do Astara Auto Finland – nhà nhập khẩu và phân phối chính thức của KIA tại Phần Lan – triển khai, hợp tác với chuyên gia mùi hương Max Perttula. Thay vì chỉ nói về công nghệ, KIA chọn chạm vào ký ức của người dùng xe xăng, qua đó làm mềm quá trình chuyển đổi sang xe điện.

Giấy nước hoa mùi xăng của KIA có hình bình xăng (Ảnh: Carscoops)

Context và điểm nhấn công nghệ: UX qua mùi hương

Trong thời kỳ điện hóa, trải nghiệm người dùng không chỉ là phạm vi hoạt động, thời gian sạc hay phần mềm. Petrol Scent đặt mùi hương – một giác quan ít được khai thác trong ngành ô tô – vào trung tâm câu chuyện. Khẩu hiệu “Lái xe không khói chỉ trong vài phút” vừa khơi gợi hoài niệm, vừa khẳng định định hướng xanh của KIA.

Thông điệp nòng cốt: công nghệ thay đổi, nhưng cảm xúc sau vô lăng vẫn còn. Với EV4, KIA liên kết trải nghiệm “quen” (mùi xăng) để dẫn dắt sang trải nghiệm “mới” (vận hành điện).

Thiết kế cảm xúc và định vị trước đối thủ

Petrol Scent được tạo hình như một can xăng treo gương chiếu hậu – một biểu tượng dễ nhận diện với người dùng xe xăng. Về định vị, EV4 được giới thiệu ở phân khúc xe điện cỡ C, nơi Tesla Model 3 và Volkswagen ID.3 là những cái tên nổi bật. Việc tặng quà phiên bản giới hạn cho chủ xe EV4 giúp sản phẩm mới có thêm điểm nhấn khác biệt trong bối cảnh cạnh tranh dày đặc.

Trong khi nhiều thương hiệu thường nhấn mạnh các chỉ số kỹ thuật, KIA chọn kể chuyện bằng ngôn ngữ cảm xúc. Ở góc nhìn sản phẩm, đây là một lớp thiết kế trải nghiệm mở rộng – dùng mùi hương để neo cảm xúc.

Cabin và trải nghiệm người dùng: hoài niệm được “treo” ngay trước mắt

Giấy treo thơm có thể lắp lên gương chiếu hậu, tạo hiệu ứng khứu giác trong không gian cabin. Tổ hợp mùi hoa nhài, nhựa cây bạch dương, dầu động cơ và kim loại mô phỏng cảm giác “xưởng sửa chữa” – nơi nhiều người mê xe coi là “mùi của đam mê”. Tác động này mang tính giác quan và cảm xúc, không can thiệp vào kết cấu hay hệ thống xe.

Vì là quà tặng giới hạn cho khách EV4, Petrol Scent làm tăng tính cá nhân hóa, biến hành trình nhận xe thành một nghi thức chuyển giao: tạm biệt mùi xăng, chào mừng vận hành điện nhưng vẫn giữ được ký ức.

Hiệu năng và vận hành: phạm vi thông tin trong nguồn

Nguồn thông tin hiện tại không nêu các thông số kỹ thuật hay trải nghiệm vận hành của KIA EV4. Do đó, bài viết không đưa ra đánh giá về công suất, mô-men xoắn, thời gian tăng tốc 0–100 km/h, khả năng sạc hay tiêu thụ năng lượng. Các kết luận về cảm giác lái nếu có sẽ cần dựa trên dữ liệu thử nghiệm hoặc công bố chính thức.

An toàn và công nghệ: thông điệp và dữ kiện đã công bố

Nguồn không đề cập hệ thống hỗ trợ lái hay xếp hạng an toàn của EV4, cũng không nêu các cấu hình ADAS cụ thể. Điểm được xác thực là chiến dịch truyền thông đi kèm loạt TVC, khai thác câu chuyện “lái xe không khói” để khuyến khích chuyển dịch sang sử dụng xe điện. Những nội dung về mức độ tự động hóa hay đánh giá NCAP, nếu cần, phải chờ thông tin chính thức.

Giá và định vị: EV4 trong phân khúc xe điện cỡ C

KIA EV4 được định vị đối đầu Tesla Model 3 và Volkswagen ID.3 ở phân khúc C. Tại Phần Lan, Astara Auto Finland chịu trách nhiệm triển khai chiến dịch và phân phối. Petrol Scent không bán ra thị trường, chỉ tặng kèm cho khách hàng EV4 – một động thái thể hiện định vị khác biệt dựa trên giá trị cảm xúc, thay vì khuyến mại phổ thông.

Với cách tiếp cận này, KIA tạo ra câu chuyện thương hiệu dễ nhớ: chiếc EV4 không chỉ là một sản phẩm điện, mà còn là cây cầu kết nối quá khứ động cơ đốt trong với tương lai di động bền vững.

Mẫu xe điện KIA EV4 mới ra mắt thị trường hồi đầu năm nay.

Kết luận: Ưu và nhược điểm cô đọng

Ưu điểm: Ý tưởng sáng tạo, chạm đúng tâm lý hoài niệm khi chuyển sang xe điện; quà tặng giới hạn tăng cảm giác đặc quyền cho chủ xe EV4; hợp tác với chuyên gia Max Perttula bảo đảm sự chỉn chu về mùi hương; kể chuyện thương hiệu rõ ràng, dễ gợi nhớ.

Nhược điểm: Chỉ áp dụng tại Phần Lan và cho khách EV4; sản phẩm không bán rộng rãi; mùi “xăng – xưởng sửa chữa” có thể không phù hợp mọi người dùng; nguồn chưa cung cấp thông số kỹ thuật EV4 để đánh giá toàn diện.

Tổng quan, Petrol Scent cho thấy KIA đang dùng thiết kế trải nghiệm cảm xúc để hỗ trợ EV4 trong giai đoạn chuyển đổi công nghệ. Khi dữ liệu kỹ thuật của EV4 được công bố đầy đủ, bức tranh so sánh với Model 3 và ID.3 sẽ rõ hơn; còn hiện tại, KIA đã kịp tạo một “khoảnh khắc” khác biệt trong cuộc đua điện hóa.