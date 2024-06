Thể thao Kịch bản để tuyển Việt Nam vào vòng loại thứ 3 World Cup; Ronaldo lập kỷ lục với 13 từ nhắn gửi Mbappe Kịch bản để tuyển Việt Nam vào vòng loại thứ 3 World Cup; Ronaldo lập kỷ lục với 13 từ dành cho Mbappe; Kình ngư Quang Thuấn, Thúy Hiền giành 3 Huy chương vàng ... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Kịch bản để tuyển Việt Nam vào vòng loại thứ 3 World Cup

Tối 6/6, chiến thắng trước Philippines giúp tuyển Việt Nam thắp lại hy vọng giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026, khu vực châu Á.

Sau 5 lượt trận, Việt Nam vẫn đứng thứ 3 tại bảng F với 6 điểm và hiệu số -2. Tuy nhiên, khoảng cách giữa "Chiến binh sao vàng" và Indonesia đã thu hẹp xuống còn 1 điểm. Thầy trò HLV Shin Tae-yong đang có 7 điểm cùng hiệu số -2.

Hy vọng vào vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á của tuyển Việt Nam vẫn còn.

Tiến Linh hay nhất trận Việt Nam 3-2 Philippines.

Ở lượt cuối, tuyển Việt Nam sẽ đi tiếp, nếu hòa Iraq trên sân khách, đồng thời Indonesia thua Philippines. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng sẽ vào vòng trong, nếu thắng Iraq, đồng thời Indonesia không thắng Philippines.

Khả năng tuyển Việt Nam vào vòng trong được đánh giá khá thấp, bởi ở lượt cuối, Indonesia được chơi trên sân nhà, trong khi Philippines đã không còn mục tiêu phấn đấu. Xét về sức mạnh đội hình và chiến thuật, đoàn quân của HLV Shin Tae-yong cũng vượt trội so với đối thủ. Nếu có 3 điểm trên sân nhà, Indonesia sẽ đi tiếp mà không cần bận tâm đến kết quả màn so tài giữa Iraq và Việt Nam.

Trận đấu giữa Iraq và Việt Nam diễn ra lúc 1h ngày 12/6.

Kình ngư Quang Thuấn, Thúy Hiền giành 3 Huy chương vàng

Ngày 6/6, các vận động viên Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á (ASEAN Schools Games - ASG) lần thứ 13.

Ở môn bơi, kình ngư Nguyễn Quang Thuấn xuất sắc giành 2 Huy chương vàng.

Ở nội dung 200m bướm nam, Quang Thuấn giành Huy chương vàng với thành tích 2 phút 02 giây 58. Còn ở nội dung 1.500m nam, Quang Thuấn cũng về đích đầu tiên với thành tích 15 phút 43 giây 20, phá kỷ lục đại hội (kỷ lục trước là 15 phút 55 giây 34).

Ở chung kết 50m tự do nữ, kình ngư Nguyễn Thúy Hiền giành Huy chương vàng với thời gian 26 giây 00. Kết quả này cũng giúp Thúy Hiền phá kỷ lục đại hội do Cherlyn Yeoh Lin Chzie (Singapore) lập năm 2017 là 26 giây 24, đồng thời phá kỷ lục quốc gia 26 giây 08 do chính Thúy Hiền nắm giữ.

Bảng xếp hạng môn bơi Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á 2024. Ảnh: TTVN

Như vậy, sau 4 ngày tranh tài, môn bơi tại ASEAN Schools Games 2024 đã kết thúc với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Việt Nam.

Ở môn điền kinh, các đội tuyển Việt Nam tiếp tục giành thêm 3 Huy chương vàng, gồm: Huy chương vàng ném lao nam của Phan Văn Anh Kiệt với thành tích 68m19; Huy chương vàng 2.000m chướng ngại vật nữ của Đinh Thị Thu Hương với thành tích 7 phút 22 giây 51; Huy chương vàng 2.000m chướng ngại vật nam của Lương Xuân Sơn với thành tích 6 phút 14 giây 93.

Cùng ngày, các Huy chương vàng điền kinh còn giành 2 Huy chương bạc ở nhảy 3 bước nữ và 2.000m chướng ngại vật nữ; 1 Huy chương đồng nội dung 4x400m tiếp sức nữ. Kết thúc môn điền kinh, đoàn Việt Nam dẫn đầu với tổng cộng 15 Huy chương vàng, 12 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng.

Trong các nội dung chung kết hôm nay của môn pencak silat, các Huy chương vàng Việt Nam đem về 9 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng, qua đó cũng giành ngôi nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á 2024.

Jack Grealish và Maguire bị gạch tên khỏi tuyển Anh dự Euro 2024

HLV Gareth Southagte đưa ra quyết định cứng rắn, loại bỏ hai nhân tố chủ chốt Jack Grealish và Harry Maguire ra khỏi danh sách 26 cầu thủ Anh dự Euro 2024.

Cầu thủ thuộc biên chế MU vẫn đang phải vật lộn với chấn thương bắp chân, khiến anh nghỉ thi đấu từ tháng 4/2024. Dù rất nỗ lực hồi phục nhưng Maguire khó lòng thi đấu được các trận vòng bảng cùng Tam sư. Điều này buộc HLV Southgate phải rút anh ra khỏi chiến dịch.

Jack Grealish cùng Harry Maguire sẽ lỡ hẹn Euro 2024.

Mất Harry Maguire là tổn thất nặng nề đối với tuyển Anh, bởi anh luôn là trụ cột dưới hàng phòng ngự ở những giải đấu lớn gần đây.

Về phần Jack Grealish, anh vừa trải qua mùa bóng đáng thất vọng ở Man City. Tiền vệ 28 tuổi hiếm khi được Pep Guardiola xếp đá chính giai đoạn cuối mùa.

Phong độ kém cỏi khiến Jack không thể cạnh tranh suất đến Đức với các đồng đội khác đang thể hiện tốt như Anthony Gordon, Jarrod Bowen hay Eze.

Cái tên cuối cùng nhiều khả năng sẽ bị loại khỏi danh sách sơ bộ là trung vệ trẻ của Everton - Jarrad Branthwaite.

Ronaldo lập kỷ lục với 13 từ dành cho Mbappe khi đến Real Madrid

Kylian Mbappe cùng Real Madrid làm rung chuyển thị trường chuyển nhượng hè 2024 nhưng người lập kỷ lục lại là Ronaldo với 13 từ nhắn gửi đàn em.

Sau xác nhận của Real Madrid, những thổ lộ của Mbappe kèm hình ảnh của 12 năm trước lần đầu đến thăm CLB, thu hút lượng ‘yêu thích’ cao nhất trong các bài đăng của anh – lúc này là chuẩn bị chạm mốc 23 triệu like, bao gồm cả Erling Haaland.

Bình luận của Ronaldo lập kỷ lục thế giới về lượng like nhiều nhất trong lịch sử Instagram.

Tuy nhiên, so với kỷ lục Messi tạo ra với hình ảnh biểu tượng ôm cúp vàng thế giới, vẫn chưa là gì – hơn 56 triệu like, cao nhất 2022 và là kỷ lục trên instagram cũng như hiện đã lên tới 75,3 triệu lượt like.

Và người tạo kỷ lục liên quan ‘bom tấn’ chuyển nhượng Mbappe đến Real Madrid lại là… Ronaldo, với 13 từ gửi đàn em!

Những lời nhắn của Ronaldo đến Mbappe được gửi ngay dưới bài đăng của chính chủ, về niềm hạnh phúc được khoác áo Real Madrid, một giấc mơ đã thành hiện thực.

Cũng cần nói thêm, Mbappe vốn thần tượng Ronaldo từ thuở nhỏ, và trong hình ảnh anh đăng tải lần đầu đến Real Madrid, bao gồm cả bức hình được chụp chung với số 7 huyền thoại.

“Đến lượt tôi dõi theo cậu. Hào hứng chờ cậu thắp sáng Bernabeu”, 13 từ Ronaldo dành cho Mbappe, giờ cũng theo bước chân anh đến với Real Madrid. Theo Daily Sports, những lời nhắn của Ronaldo đến Mbappe hiện là bình luận được yêu thích (like) nhiều nhất trong lịch sử instagram, với lúc này đã đạt tới con số xấp xỉ 4,6 triệu và sẽ còn tiếp tục tăng lên./.