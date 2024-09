Xã hội

Kiểm tra 'sức khỏe' cho cầu Bến Thủy 1

Do nước sông chảy xiết nên Khu Quản lý đường bộ 2 đã phải thuê chuyên gia, thợ lặn sử dụng đèn pin và camera dưới nước để chụp ảnh, quay video lưu trữ. Quá trình kiểm tra cho thấy cây cầu nối Nghệ An và Hà Tĩnh này vẫn đang đảm bảo an toàn.