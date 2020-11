Kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại huyện Đô Lương

(Baonghean.vn) - Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, sáng 25/11, đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 tại huyện Đô Lương.