Kiểm tra, xử phạt tàu đánh bắt thủy sản trái phép 10 triệu đồng

Lực lượng kiểm ngư Nghệ An tiếp cận tàu cá không biển số đánh bắt trong vùng biển lộng ven bờ để kiểm tra thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyễn Hải

Thông qua kiểm tra trực tiếp, đoàn đã lập hồ sơ xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với ông Nguyễn Dũng Hiệp - chủ tàu cá NA-90450-TS, địa chỉ tại xã An Hòa (Quỳnh Lưu).

Mặc dù là tàu đánh chụp 4 sào nhưng chủ tàu không ghi đầy đủ nhật ký hành trình khai thác và không có biển số trên tàu theo quy định về chống đánh bắt trái phép IUU.

Ông Trần Châu Thành - Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế (Chi cục Thủy sản Nghệ An) cho biết: Mục đích chính của đoàn kiểm tra là tuyên truyền, nhắc nhở. Tuy nhiên, tình hình khai thác, đánh bắt thủy sản vùng ven bờ vẫn tiềm ẩn phức tạp và tổ chức EU cũng khuyến cáo, yêu cầu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên tàu cá, khi đánh bắt phải ghi đầy đủ nhật trình nên phải thường xuyên kiểm tra. Trên thực tế, đánh bắt thiếu giấy tờ, thủ tục hay đánh bắt nhưng không ghi đầy đủ hành trình là điểm hạn chế của ngư dân Nghệ An. Dự kiến đợt kiểm tra sẽ kéo dài từ ngày 18 đến ngày 24/3./.