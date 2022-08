Kiên quyết cắt giảm vốn các dự án không có khả năng giải ngân vốn

Công an tỉnh Hoà Bình đang truy tìm Bùi Văn Phiên, 38 tuổi, do nghi dùng dao chém bố mẹ vợ, con và chị vợ khiến một nạn nhân tử vong.

(Baonghean.vn) - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh (2/9) năm nay kéo dài 4 ngày, thời tiết được dự báo khá đẹp, thuận lợi cho việc vui chơi, giải trí và du lịch. Nếu bạn có ý định khám phá đất và người Nghệ An, chúng tôi xin được giới thiệu một số điểm đến lý thú và thích hợp.

(Baonghean.vn) - 24 thanh thiếu nhi tiêu biểu, xuất sắc và 101 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi của vùng dân tộc thiểu số và miền núi Nghệ An đã được biểu dương, tôn vinh tại chương trình “Tuyên dương, gặp mặt thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số tiêu biểu, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An năm 2022”.

(Baonghean.vn) - Chiều 25/8, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Diễn Châu tổ chức lễ trao tiền hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình nghĩa (mỗi ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng) cho các gia đình thân nhân liệt sỹ ở huyện Diễn Châu.

(Baonghean.vn) - Công an huyện Diễn Châu vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên tới hàng tỉ đồng, bắt giữ 3 đối tượng. Đáng nói, chuyên án này các đối tượng đã sử dụng công nghệ cao cùng các thủ đoạn "rửa tiền" tinh vi để hòng qua mắt lực lượng chức năng.

(Baonghean.vn) - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chuẩn bị nguồn lực để mua sắm trang thiết bị; chuẩn bị nhân lực để thực hiện việc đào tạo, tiếp nhận kỹ thuật ghép gan, ghép tim từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chuyển giao. Dự kiến đến năm 2025, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có thể thực hiện được kỹ thuật ghép gan.

(Baonghean.vn) - Về tránh bão số 3, nhiều tàu cá của ngư dân Nghệ An đạt sản lượng khá cao, cảng cá nhộn nhịp mua bán hải sản.

(Baonghean.vn) - Chiều 25/8, tại thành phố Vinh, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Thực trạng và giải pháp công đoàn trong nâng cao năng suất lao động tại các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay”.

Lần đầu tiên vào vai một chiến sĩ công an kinh tế, diễn viên Thanh Sơn có cơ hội làm mới mình trong vai Đại uý Vũ của bộ phim “Đấu trí”. Thanh Sơn cho biết, đây là cơ hội để anh bứt phá nên dù gặp nhiều thách thức và áp lực, nam diễn viên vẫn cố gắng nỗ lực để hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất.

(Baonghean.vn) - Nghệ An có tổng số 962 loài cây thuốc và nấm làm thuốc thuộc 635 chi, 183 họ của 5 ngành thực vật bậc cao có mạch và nấm. Nắm bắt được chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển dược liệu dưới tán rừng, Nghệ An đã xây dựng được nhiều mô hình tốt so với cả nước.