Pháp luật 'Kiều nữ' giăng lưới lừa tiền tỷ Dưới vỏ bọc nữ doanh nhân thành đạt, Âu Thị Thanh Hằng thường xuyên sử dụng hình ảnh hào nhoáng và tự nhận bản thân có sở trường "lướt sóng" đất. Từ đó, “kiều nữ” đã dễ dàng tiếp cận với những nhà đầu tư để chiếm đoạt hàng tỷ đồng…

Tá hỏa khi “kiều nữ” tắt máy

Đã gần 3 năm kể từ khi phiên tòa xét Âu Thị Thanh Hằng (SN 1996), trú tại phường Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An, nhưng chị P.T.M.H, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội chỉ mới lấy được vỏn vẹn 350 triệu đồng trong khi số tiền chị bị chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng.

Quen biết qua người chồng cũ của Hằng, chị P.T.M.H thừa nhận từng bị ấn tượng với phong cách phóng khoáng của Hằng. Với hình ảnh là kiều nữ ăn chơi, sành điệu, chịu chi với những món đồ hàng hiệu và dịch vụ ăn chơi đắt đỏ, nhiều người không hề biết rằng thực ra Hằng là người không có nghề nghiệp ổn định.

Âu Thị Thanh Hằng thường xuyên đăng tải những hình ảnh xe sang, đi du lịch ở những nơi sang trọng... để tạo vỏ bọc nữ doanh nhân giàu có. Ảnh tư liệunhân

Để xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội như một nữ doanh nhân, Hằng luôn đăng tải các hình ảnh ăn chơi tại các địa điểm sang trọng, đi xe sang, ở chung cư cao cấp. Tự nhận bản thân có khả năng “trời phú” khi nhìn được những lô đất đẹp, Hằng luôn chia sẻ nhiều thông tin về những phi vụ “lướt sóng” đất đai siêu lợi nhuận của mình khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Lợi dụng thời điểm sốt đất, Hằng đã kêu gọi nhiều người góp vốn đầu tư kiếm lợi.

Được biết, cuối năm 2021, thấy Hằng có nhiều tiền và đổi xe ô tô Mercedes nên chị P.T.M.H đã nhắn tin hỏi thăm sức khỏe và hỏi Hằng làm gì mà có nhiều tiền như vậy. Hằng cho biết, mình làm bên mảng bất động sản, chuyên buôn bán đất. Thấy vậy, chị P.T.M.H đặt vấn đề, lúc nào có mảnh đất đẹp thì cho chung vốn để làm ăn và được Âu Thị Thanh Hằng đồng ý.

Ngay tại thời điểm này, do bản thân có một khoản tiền dư giả nên chị P.T.M.H đã không ngần ngại đầu tư đất. Tuy nhiên, đến tháng 4/2022, Hằng liên tục mượn lý do chưa chuyển được bìa, khách chưa chuyển tiền để khước từ việc trả nợ cho chị P.T.M.H mỗi khi đến hạn. Đến khoảng đầu tháng 5/2022, chị P.T.M.H tá hỏa khi không thể gọi được cho Hằng, chỉ nhận được một tin nhắn từ “kiều nữ” lấy lý do đi du lịch nước ngoài nên không nhận được điện thoại. Nhận thấy Hằng có nhiều biểu hiện bất minh về tài chính, gia đình chị P.T.M.H đã điều tra và phát hiện Hằng đã dựng lên màn kịch gom tiền buôn đất để lừa gia đình chị. Có đủ hồ sơ và bằng chứng, chị P.T.M.H đã làm đơn tố cáo lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An.

Những bìa đất giả mà Âu Thị Thanh Hằng đã đặt làm trên mạng để lừa dối nạn nhân. Ảnh tư liệu

Ngày 16/5/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự đối tượng Âu Thị Thanh Hằng (SN 1996), trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Nhiều người quen của Âu Thị Thanh Hằng bàng hoàng khi nghe tin "kiều nữ" này bị lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra.

Chiêu lừa đoạt 7,1 tỷ đồng

Tại cơ quan điều tra, Âu Thị Thanh Hằng khai nhận do không có công việc ổn định và muốn có tiền để chơi game đổi thưởng trên mạng xã hội, Hằng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các chủ đầu tư.

Phi vụ đầu tiên của Hằng diễn ra vào đầu năm 2022, Hằng thông báo cho chị P.T.M.H biết rằng tại trung tâm TP. Vinh đang bán một mảnh đất vô cùng đẹp với giá chỉ 2,4 tỷ đồng. Tự tin với con mắt “tinh tường” của mình, Hằng cam đoan với chị P.T.M.H rằng ở đó có thể cho thuê với giá 80-90 triệu đồng/1 tháng. Để nạn nhân tin tưởng đầu tư, Hằng đề nghị mỗi bên góp một nửa để đầu cơ sinh lời và được chị P.T.M.H. đồng ý. Từ ngày 5/1/2022, chị P.T.M.H. đã chuyển cho Hằng số tiền 1,4 tỷ đồng.

Tiếp đó, Âu Thị Thanh Hằng ra quán photocopy lấy mẫu hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi tự viết thông tin người nhận đặt cọc và tự ký vào người đặt cọc, người nhận đặt cọc, sau đó chụp ảnh gửi sang cho chị P.T.M.H. xem.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Âu Thị Thanh Hằng đã thừa nhận đã dùng nhiều thủ đoạn để giả là nữ doanh nhân thành đạt kêu gọi nhiều nhà đầu tư góp vốn. Ảnh tư liệu

Không chỉ vậy, Hằng lên mạng xã hội Facebook đặt một người không quen biết làm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên Hằng là chủ sở hữu của mảnh đất trên với số tiền 10 triệu đồng. Sau khi nhận được bìa đất giả từ nhân viên chuyển phát nhanh, Hằng chụp hình ảnh lại gửi cho chị P.T.M.H. để chị này tin tưởng là đã mua được đất. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Hằng đã dùng vào việc đánh bạc trên mạng xã hội và thua hết.

Nhận thấy chị P.T.M.H. đã hoàn toàn tin tưởng mình nên Âu Thị Thanh Hằng tiếp tục lừa chị P.T.M.H. Bằng thủ đoạn tương tự, Hằng đã 3 lần bảo chị P.T.M.H. chuyển tiền để góp vốn mua 3 thửa đất trên địa bàn TP. Vinh, chiếm đoạt số tiền 4,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, cuối tháng 4/2022, khi đã sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của chị P.T.M.H. để đánh bạc và thua hết, Âu Thị Thanh Hằng tiếp tục lừa chị này đầu tư tiền để mua đất ở Hà Tĩnh, nhưng do không còn tiền nên chị P.T.M.H. không đầu tư. Để chị này tiếp tục tin tưởng chuyển tiền, Hằng nói dối là đã đặt cọc, hiện đang thiếu 1,5 tỷ đồng và nhờ chị P.T.M.H. vay giúp. Ngày 27/4/2022, chị P.T.M.H. đã chuyển cho Hằng số tiền 1,4 tỷ đồng. Tổng số tiền Âu Thị Thanh Hằng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị P.T.M.H. là 7,1 tỷ đồng.

Kiều nữ nhận tội

Cuối tháng 11/2022, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Âu Thị Thanh Hằng về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và "Tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", được quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 174; Điểm b, Khoản 3, Điều 341, Bộ luật Hình sự.

Được biết, Hằng sinh ra là con út trong gia đình. Với nhan sắc trời phú và miệng lưỡi lanh lợi, chỉ học xong cấp 3, Hằng đã nghỉ học để kinh doanh. Tuy nhiên, chưa có kinh nghiệm trên thương trường, Hằng đã trở về sau một vài năm bôn ba và quyết định lập gia đình. Tưởng cuộc sống gia đình giúp bản thân Hằng trưởng thành nhưng với suy nghĩ bồng bột và lối sống khác nhau, sau thành hôn Hằng lại dứt áo ra đi.

Âu Thị Thanh Hằng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh tư liệu

Trong thời gian rảnh rỗi, do muốn kiếm tiền trên mạng, Hằng tham gia nhiều trang đánh bạc và đầu tư ảo. Chỉ đến khi không đủ khả năng chi trả Hằng mới nghĩ ra cách tạo vỏ bọc để thu hút đầu tư.

Tại phiên tòa, khi tòa hỏi lý do tại sao Hằng lại lừa chị P.T.M.H đến 4, 5 lần, Hằng chỉ cúi đầu mà lý nhí lý giải, bản thân mình lúc đó do nợ nần quá nhiều nên muốn lừa được càng nhiều tiền càng tốt. Được biết, ngay khi bị bắt, Hằng đã vận động gia đình trả cho chị P.T.M.H 350 triệu đồng để xin… hòa giải.

Trước HĐXX, Âu Thị Thanh Hằng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào tình tiết vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Âu Thị Thanh Hằng mức án chung là tù chung thân về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Đồng thời, bị cáo buộc phải hoàn trả cho bị hại số tiền 6,8 tỷ đồng cho bị hại.