Pháp luật

Phó phòng kinh doanh Công ty CP Thương mại Miền núi Nghệ An biển thủ tiền tỷ để đánh bạc

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Hoàng Tứ Trạch (SN 1985, trú tại thành phố Vinh), về tội “Tham ô tài sản”.