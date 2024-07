Kinh tế Kịp thời tháo gỡ khó khăn, sớm đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội mới ban hành vào cuộc sống Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm, yêu cầu và nhiệm vụ chủ yếu, tháo gỡ các khó khăn để đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội mới ban hành vào cuộc sống.

Sáng 30/7, tại Hà Nội, Chính phủ phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai một số luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cùng dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quang cảnh điểm cầu Trung ương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, xây dựng và hoàn thiện thể chế là 1 trong 3 đột phá chiến lược, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Chính phủ xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm và tập trung thực hiện đồng bộ từ xây dựng, hoàn thiện thể chế đến tổ chức thi hành pháp luật. Xác định đầu tư cho công tác xây dựng thể chế là đầu tư cho phát triển; hoàn thiện thể chế để khơi thông, thúc đẩy các đột phá khác, huy động mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là về hạ tầng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại các kỳ họp, Quốc hội khoá XV đã thông qua số lượng lớn luật, nghị quyết trong đó có nhiều luật, nghị quyết quan trọng. Riêng tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thông qua 11 luật, 2 nghị quyết quy phạm; 1 nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và 9 nghị quyết điều hành kinh tế - xã hội.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. Ảnh: Thanh Lê



Quốc hội, Chính phủ đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả; chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp với những cải tiến, đổi mới thiết thực trong công tác xây dựng pháp luật; tập trung tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở sự phát triển, nhất là trong lĩnh vực đất đai, hạ tầng, đầu tư, kinh doanh...

Theo Thủ tướng, việc xây dựng, ban hành luật, nghị quyết đã khó, việc đưa các văn bản này đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng còn khó khăn hơn. Thực tế thời gian qua, công tác tổ chức thi hành pháp luật vẫn chưa thực sự hiệu lực, hiệu quả; vẫn còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, nhất là liên quan tới các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…

Chính vì vậy, việc tổ chức hội nghị hôm nay là hết sức cần thiết nhằm tập trung quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm, yêu cầu và nhiệm vụ chủ yếu để đưa các luật, nghị quyết mới ban hành vào cuộc sống, đồng thời điểm lại một số kết quả đã đạt được, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai một số luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua.

Cùng với đó, lắng nghe ý kiến phát biểu của các bộ, ngành, địa phương về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực tế cũng như trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật; rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, quán triệt Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh việc triển khai các luật, nghị định là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi cấp bách, đáp ứng kịp thời, phù hợp có hiệu quả mong muốn của nhân dân.

Do đó, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành địa phương cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm hơn nữa; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm để từ đó kiểm tra đôn đốc; làm công tác thi đua khen thưởng, xử lý các khuyết điểm rõ ràng, công minh, dân chủ.

Thực hiện 5 đẩy mạnh: Đẩy mạnh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng Luật theo đúng tiến độ đã được đề ra; đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ thực tiễn, nghiên cứu bổ sung hoàn thiện trong quá trình xây dựng pháp luật; đẩy mạnh cơ chế phân cấp phân quyền hợp lý, phù hợp, khả thi có hiệu quả trong công tác phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị, trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật làm sao hấp dẫn, người dân biết, dân hiểu, dân làm dân hưởng ứng.

Đồng thời Thủ tướng yêu cầu, các địa phương cần chủ động rà soát vướng mắc từ thực tiễn trong thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội, đề xuất gửi về Chính phủ trong tháng 8/2024 để Chính phủ tổng hợp trình Quốc hội xem xét cùng tháo gỡ.

Tại hội nghị lãnh đạo các bộ, ngành đã quán triệt, triển khai một số Luật, Nghị quyết của Quốc hội khoá XV. Các bộ, ngành, địa phương đã trao đổi các vấn đề quan trọng, đề xuất giải pháp khả thi, thiết thực, góp phần tiếp tục tăng cường sự phối hợp, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác triển khai, bảo đảm đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống.

Đối với tỉnh Nghệ An Nghị quyết số 137/2024/QH15 của Quốc hội là nội dung quan trọng để cụ thể hóa và góp phần giúp tỉnh Nghệ An thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An mới chỉ là điều kiện cần; trách nhiệm của Đảng bộ, Chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Nghệ An cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ các bộ, ngành Trung ương mới là điều kiện đủ để giúp tỉnh Nghệ An thực hiện thành công Nghị quyết của Quốc hội.

Để phát huy hiệu quả cao nhất Nghị quyết của Quốc hội, sớm đưa các cơ chế chính sách đi vào cuộc sống, tỉnh Nghệ An xác định công tác triển khai thực hiện là hết sức quan trọng, có tính chất quyết định. Trong đó, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2024, tỉnh Nghệ An sẽ hoàn thành toàn bộ nội dung chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện để triển khai thực hiện Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngay sau khi có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2025).