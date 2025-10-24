Škoda Kushaq lắp ráp Việt Nam: Đánh giá khởi điểm xuất khẩu Škoda lấy Việt Nam làm bệ phóng ASEAN: Kushaq lắp ráp Quảng Ninh, nhà máy 8.679 tỷ công suất 120.000 xe/năm; hiện 16 đại lý, mục tiêu 50.

Škoda đặt Việt Nam ở vị trí trung tâm trong chiến lược Đông Nam Á và chọn Kushaq lắp ráp nội địa làm một trong những quân bài tiên phong. Nhà máy tại Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư 8.679 tỷ đồng và công suất thiết kế 120.000 xe/năm tạo nền tảng cho mục tiêu không chỉ phục vụ thị trường trong nước hơn 100 triệu dân mà còn hướng tới xuất khẩu toàn khối ASEAN.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng dày đặc, lãnh đạo Škoda nhấn mạnh định hướng “chất lượng châu Âu, giá hợp lý” cùng triết lý Simply Clever. Trước mắt, mạng lưới đã đạt 16 đại lý và đặt mục tiêu 50 điểm phân phối để phủ kín các vùng trọng điểm.

Tổng Giám đốc Škoda Auto Klaus Zellmer cho rằng, Việt Nam là “bệ phóng lý tưởng” để hãng chinh phục toàn khu vực. (Ảnh: Škoda)

Bối cảnh sản xuất và điểm nhấn công nghệ tại Việt Nam

Nhà máy Škoda đầu tiên ở Việt Nam và ASEAN đã khánh thành cuối tháng 3 tại Quảng Ninh, vận hành cùng đối tác Tập đoàn Thành Công. Theo Škoda, cơ sở này “sẵn sàng đáp ứng các xu hướng mới nhất của ngành ô tô”, mở đường cho chiến lược nội địa hóa và xuất khẩu. Sự hiện diện của Kushaq lắp ráp trong nước (ra mắt tháng 6) và Slavia, bên cạnh Kodiaq và Karoq nhập khẩu từ châu Âu, giúp danh mục sản phẩm bao phủ đa dạng nhu cầu.

Về thị trường, dù doanh số toàn ngành năm 2024 giảm xuống khoảng 360.000 xe (từ mức gần 600.000 xe trước đó) do yếu tố chu kỳ, Škoda đánh giá đây là điều chỉnh ngắn hạn. Trong trung và dài hạn, nhu cầu sở hữu ô tô tại Việt Nam vẫn được coi là tăng trưởng tốt nhờ cơ cấu dân số trẻ và tốc độ đô thị hóa.

Ngôn ngữ thiết kế và triết lý Simply Clever

Škoda định vị sự khác biệt thông qua thiết kế mang tinh thần châu Âu và triết lý Simply Clever – ưu tiên tính thông minh, tiện dụng trong từng chi tiết. Với Kushaq lắp ráp nội địa, trọng tâm của hãng là mang tới một mẫu xe phù hợp thị hiếu người dùng Việt về thẩm mỹ và công năng, đồng thời giữ chuẩn hoàn thiện đặc trưng của thương hiệu.

Mẫu xe Kushaq được lắp ráp tại Việt Nam, ra mắt hồi tháng 6 năm nay. (Ảnh: Kỳ Anh)

Cabin và trải nghiệm người dùng

Theo lãnh đạo hãng, người dùng Việt ngày càng ưu tiên xe “đẹp, tiện nghi, chất lượng châu Âu và giá hợp lý”. Với định hướng đó, các sản phẩm của Škoda tại Việt Nam – trong đó có Kushaq – được kỳ vọng đảm bảo cân bằng giữa tiện nghi sử dụng hằng ngày và độ bền trong vận hành, đồng thời tận dụng hệ thống đại lý đang mở rộng để nâng chuẩn trải nghiệm sau bán hàng.

Hiệu năng và cảm giác lái

Bài viết này tập trung vào bức tranh sản xuất và chiến lược sản phẩm, nên Škoda chưa đưa ra các thông số kỹ thuật chi tiết của Kushaq trong khuôn khổ nguồn dữ liệu. Tuy vậy, việc lắp ráp trong nước và định hướng phục vụ cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu cho thấy mục tiêu tối ưu hóa cấu hình theo điều kiện sử dụng thực tế ở khu vực, đồng thời duy trì chất lượng hoàn thiện ở mức ổn định.

An toàn và công nghệ

Với mảng xe điện, Škoda nhấn mạnh tính ổn định và cam kết dài hạn, cho biết hai mẫu xe điện của hãng nằm trong nhóm dẫn đầu doanh số tại châu Âu. Tại Việt Nam, hạ tầng sạc được nhìn nhận là yếu tố cần sự đồng hành của Chính phủ và các bên liên quan; hiện hãng chưa có kế hoạch tự phát triển mạng lưới sạc riêng, nhưng sẵn sàng hợp tác với đối tác địa phương khi thị trường chín muồi.

Ông Martin Jahn cam kết các sản phẩm xe điện của Škoda có sự ổn định và cam kết dài hạn mà không phải hãng xe điện nào mới xuất hiện cũng có được. (Ảnh: Skoda)

Các mốc then chốt tại Việt Nam

Hạng mục Số liệu Ghi chú Nhà máy tại Quảng Ninh 8.679 tỷ đồng Công suất thiết kế 120.000 xe/năm Mạng lưới phân phối 16 đại lý Mục tiêu mở rộng lên 50 đại lý Danh mục sản phẩm Kodiaq, Karoq; Kushaq, Slavia Kodiaq, Karoq nhập châu Âu; Kushaq, Slavia lắp ráp trong nước Quy mô thị trường Hơn 100 triệu dân Doanh số 2024 khoảng 360.000 xe (điều chỉnh từ ~600.000 xe)

Giá và định vị trong phân khúc

Škoda nhấn mạnh chiến lược “chất lượng châu Âu, giá hợp lý” cho khách hàng Việt. Với nền tảng lắp ráp tại chỗ, hãng có lợi thế về chủ động nguồn cung và cấu hình, đồng thời tăng tính cạnh tranh so với các sản phẩm nhập khẩu. Mục tiêu xa hơn là đưa các mẫu xe sản xuất ở Việt Nam – trong đó có Kushaq – trở thành nguồn hàng xuất khẩu sang các thị trường trong ASEAN.

Kết luận

Điểm mạnh

Nền tảng sản xuất nội địa quy mô lớn, đồng phát triển với đối tác có kinh nghiệm.

Danh mục sản phẩm kết hợp nhập khẩu và lắp ráp, phù hợp đa dạng nhu cầu.

Định vị “Simply Clever” cùng cam kết dài hạn, đặc biệt ở mảng xe điện.

Mạng lưới phân phối đang mở rộng, tạo thuận lợi cho dịch vụ sau bán hàng.

Điểm cần lưu ý

Hạ tầng sạc xe điện trong nước còn hạn chế; hãng chưa xây dựng mạng lưới riêng, phụ thuộc hợp tác và chính sách.

Nguồn dữ liệu hiện chưa công bố chi tiết thông số kỹ thuật và cấu hình cụ thể của Kushaq lắp ráp Việt Nam.

Cạnh tranh trong khu vực mạnh, đòi hỏi chiến lược giá trị rõ ràng và nhất quán.

Tổng thể, Kushaq lắp ráp tại Việt Nam mở ra bước đi chiến lược cho Škoda: nội địa hóa để tối ưu chi phí và vận hành, đồng thời đặt nền móng cho xuất khẩu ASEAN. Khi các thông số kỹ thuật và cấu hình chi tiết được công bố rộng rãi, bức tranh sản phẩm sẽ hoàn chỉnh hơn để người dùng đánh giá cụ thể.