Xe gầm cao 650 triệu: Suzuki Fronx, Xpander và Skoda Kushaq Với ngân sách 650 triệu đồng, người dùng Việt có nhiều lựa chọn xe gầm cao hấp dẫn, từ SUV đô thị công nghệ cao như Suzuki Fronx đến MPV thực dụng Mitsubishi Xpander.

Thị trường xe gầm cao Việt Nam sôi động trong tầm giá 650 triệu đồng

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự đa dạng hóa nhanh chóng, đặc biệt trong phân khúc xe gầm cao với ngân sách khoảng 650 triệu đồng. Người tiêu dùng hiện có nhiều lựa chọn từ SUV cỡ A, SUV cỡ B cho đến các mẫu MPV cỡ nhỏ, mỗi sản phẩm đều sở hữu những thế mạnh riêng để thu hút khách hàng. Bài viết này sẽ phân tích ba đại diện tiêu biểu: Suzuki Fronx, Mitsubishi Xpander và Skoda Kushaq.

Suzuki Fronx GLX Plus: Tân binh SUV đô thị giàu công nghệ

Suzuki Fronx là một trong những mẫu xe mới nhất gia nhập thị trường, định vị trong phân khúc SUV cỡ A. Phiên bản cao cấp nhất GLX Plus có giá 649 triệu đồng. Với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.995 x 1.765 x 1.550 mm và chiều dài cơ sở 2.520 mm, Fronx thể hiện sự linh hoạt trong môi trường đô thị. Bán kính quay vòng chỉ 4,8 m giúp việc xoay xở trong không gian hẹp trở nên dễ dàng.

Suzuki Fronx là một trong những tân binh đáng chú ý trong phân khúc SUV đô thị cỡ A.

Điểm nhấn trong thiết kế của Fronx là phần mái vuốt cong về sau theo phong cách coupe, tạo sự khác biệt so với các đối thủ. Bên trong, khoang lái được trang bị vô lăng bọc da, màn hình giải trí trung tâm 9 inch và màn hình hiển thị trên kính lái (HUD). Các tiện nghi khác bao gồm điều hòa tự động và đế sạc không dây.

Sự khác biệt lớn nhất của Suzuki Fronx nằm ở hệ truyền động mild-hybrid. Động cơ xăng 1.5L kết hợp với một motor điện nhỏ, cung cấp công suất tối đa 97,9 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Đặc biệt, phiên bản GLX Plus được trang bị gói công nghệ an toàn tiên tiến ADAS, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo điểm mù.

Mitsubishi Xpander AT Premium: Giá trị thực dụng của MPV quốc dân

Với mức giá 659 triệu đồng, Mitsubishi Xpander AT Premium là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc MPV. Mẫu xe này vừa nhận được bản nâng cấp nhẹ với những thay đổi tập trung vào thiết kế và trang bị. Kích thước tổng thể của xe là 4.595 x 1.750 x 1.750 mm, chiều dài cơ sở 2.775 mm và khoảng sáng gầm xe ấn tượng 225 mm.

Mitsubishi Xpander AT Premium nhận được những nâng cấp nhẹ về thiết kế và trang bị.

Ngoại thất của Xpander AT Premium được làm mới với lưới tản nhiệt, cản trước sau và dải đèn LED ban ngày có thiết kế mới. Xe được trang bị bộ mâm 17 inch. Về an toàn, phiên bản này được nâng cấp lên 6 túi khí và bổ sung hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (Active Yaw Control - AYC), một tính năng thường thấy trên các dòng xe hiệu suất cao của Mitsubishi.

Dưới nắp ca-pô, Xpander vẫn sử dụng động cơ 1.5L MIVEC quen thuộc, sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Dù thông số không quá nổi bật, hệ truyền động này đã được chứng minh về độ bền bỉ và hiệu quả kinh tế.

Skoda Kushaq Style: Dấu ấn SUV châu Âu trong phân khúc

Skoda Kushaq là một tân binh đến từ châu Âu, cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc SUV cỡ B. Phiên bản Style có giá 649 triệu đồng. Xe có kích thước 4.225 x 1.760 x 1.612 mm, chiều dài cơ sở 2.651 mm và khoảng sáng gầm 188 mm. Kushaq được phát triển trên nền tảng khung gầm MQB-A0-IN của tập đoàn Volkswagen, sử dụng nhiều thép cường độ cao.

Skoda Kushaq mang đến một lựa chọn SUV cỡ B đậm chất châu Âu.

Ngoại thất của Kushaq trang bị đèn chiếu sáng LED Projector với tính năng tự động bật/tắt. Bên trong, phiên bản Style sở hữu ghế bọc da, hàng ghế trước có tính năng làm mát, điều hòa tự động tích hợp lọc không khí Air Care, màn hình giải trí 10 inch và sạc không dây.

Skoda Kushaq được trang bị động cơ tăng áp TSI 1.0L, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 178 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Động cơ này hứa hẹn mang lại trải nghiệm vận hành mạnh mẽ và linh hoạt hơn so với các đối thủ sử dụng động cơ hút khí tự nhiên.

Kết luận: Lựa chọn nào là phù hợp?

Trong tầm giá 650 triệu đồng, mỗi mẫu xe đều có những ưu thế riêng. Suzuki Fronx nổi bật với thiết kế độc đáo, công nghệ an toàn ADAS và hệ truyền động hybrid tiết kiệm. Mitsubishi Xpander AT Premium là lựa chọn thực dụng cho gia đình với không gian rộng rãi và độ bền bỉ đã được kiểm chứng. Trong khi đó, Skoda Kushaq mang đến một làn gió mới từ châu Âu với cảm giác lái thú vị từ động cơ tăng áp và khung gầm vững chắc. Việc lựa chọn mẫu xe nào sẽ phụ thuộc vào ưu tiên của người mua, dù đó là công nghệ, tính thực dụng hay trải nghiệm vận hành.