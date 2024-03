Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 giá vé máy bay tăng cao, xu hướng người dân đi du lịch thế nào?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Giá vé máy bay tăng cao

Năm nay, anh Nguyễn Văn Lực, phường Bến Thuỷ, TP.Vinh dự tính đưa gia đình du lịch tại Phú Quốc trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 sắp tới. Mặc dù vậy, sau khi vào các trang bán vé trực tuyến của các hãng Hàng không tại Việt Nam, anh Lực phải băn khoăn về dự tính của mình vì giá vé đắt đỏ.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Vinh. Ảnh: Q.A

“Theo kinh nghiệm đặt vé máy bay thì người dân thường mua trước thời điểm nghỉ lễ khoảng 1 tháng, tuy nhiên khi tôi tham khảo tại trang chủ của Vietnam Airlines chuyến Vinh - Phú Quốc dịp 30/4 – 1/5 thì hiện nay đã hết các hạng vé thấp nhất bao gồm: phổ thông tiết kiệm, phổ thông siêu tiết kiệm, phổ thông tiêu chuẩn. Chỉ còn hạng vé phổ thông linh hoạt với giá 5,3 triệu đồng/chiều. Với ông bà, bố mẹ và 2 con thì riêng chi phí bay 1 chiều từ Vinh vào đến Phú Quốc cũng đã mất hơn 20 triệu đồng. Con số quá lớn khiến tôi phải cân nhắc…” - anh Lực chia sẻ.

Giá vé chặng bay Vinh - Phú Quốc ngày 27/4/2024. Ảnh: Vietnam Airlines

Theo tìm hiểu, chuyến Vinh - Phú Quốc là một trong những chuyến bay được nhiều người dân đặt vé trong mùa du lịch, tuy nhiên, do không có chuyến bay thẳng, phải bay nối chuyến từ TP.Hồ Chí Minh nên giá vé thường cao hơn các chặng bay khác.

Kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 năm nay rơi vào giữa tuần (thứ 3 và thứ 4) nên hiện nay nhiều người có xu hướng xin nghỉ thứ Hai (29/4) để có 5 ngày nghỉ liên tục từ cuối tuần (tức từ ngày 27/4). Cũng chính vì thế, nhu cầu tìm vé đến các điểm du lịch cũng tăng lên.

Theo khảo sát trên trang bán vé trực tuyến của hãng Vietnam Airlines, bên cạnh chuyến bay Vinh - Phú Quốc còn có các chuyến bay khác có lượng khách đặt cao như Vinh - Nha Trang, Vinh - Đà Lạt, Vinh - TP.Hồ Chí Minh…

Cụ thể, đối với chuyến Vinh - Nha Trang trong ngày 27/4 có 7 chuyến bay, trong đó toàn bộ là các chuyến bay nối chuyến, bao gồm 3 chuyến nối từ Hà Nội và 4 chuyến bay nối từ TP.Hồ Chí Minh. Đối với hạng vé giá rẻ hiện chỉ còn vé phổ thông linh hoạt với mức trên 5 triệu đồng/chiều. Chuyến Vinh - TP.Hồ Chí Minh ngày 27/4 có 4 chuyến bay thẳng với mức giá trên 2 triệu đồng/chiều trong khi ngày thường dao động từ 1,5 - 1,7 triệu đồng/vé.

Lượng hành khách di chuyển bằng máy bay tăng vọt trong dịp lễ. Ảnh: Q.A

Đối với hãng VietJet Air, số lượng người đặt vé các chuyến Vinh - TP.Hồ Chí Minh, Vinh - Đà Lạt… cũng tăng hơn. Giá vé đối với chuyến Vinh - TP.Hồ Chí Minh trong dịp nghỉ lễ cũng trên 2 triệu đồng/chiều bay thẳng, trong khi ngày thường dao động từ 1,3 - 1,5 triệu đồng. Chuyến Vinh - Đà Lạt thấp nhất là 2,1 triệu đồng/chiều, gấp đôi so với ngày thường.

Mặc dù số lượng hành khách đi máy bay không bằng dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tuy nhiên giá vé máy bay kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cũng đã tăng xấp xỉ dịp Tết. Hiện nay, tại trang bán vé trực tuyến của các hãng Hàng không vẫn còn số lượng vé phổ thông, tuy nhiên dự kiến, càng dịp cận lễ, số vé này cũng sẽ hết nhanh chóng, chỉ còn hạng vé thương gia với mức phí quá cao so với thu nhập chung của người dân.

Theo thống kê, tại sân bay Vinh trung bình mỗi ngày có khoảng 50 chuyến bay cất, hạ cánh thì trong dịp lễ 30/4 -1/5 tới số lượng chuyến bay sẽ gia tăng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Trước lượng khách tăng cao, sân bay cũng đã có kế hoạch đảm bảo an toàn bay, an ninh, trật tự cho hành khách.

Du lịch nội tỉnh, nội địa sẽ khởi sắc

Thực tế, trong năm 2023 và đầu năm 2024, kinh tế khó khăn, thu nhập người dân giảm sút, do đó, tiêu chí của đại đa số các gia đình khi đi du lịch, nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay đã phải tính toán cân nhắc. Do đó, việc giá vé máy bay tăng cao trong dịp nghỉ lễ đã khiến nhiều người băn khoăn, nhiều người đã chuyển sang đi các phương tiện khác.

Cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội về Diễn Châu, Nghệ An đã thông tuyến tạo điều kiện cho người dân lưu thông nhanh chóng. Ảnh: Tư liệu

Trong mùa du lịch năm nay, Cửa Lò Nghệ An dự báo du khách về nhiều khi khu Vinpearl Cửa Hội đi vào hoạt động, bên cạnh đó, cao tốc Bắc - Nam đã thông xe. Dự tính du khách đi phương tiện ô tô từ các trung tâm lớn về với Nghệ An sẽ rất khả thi. Các điểm du lịch khác của Nghệ An cũng thuận lợi hơn khi giao thông đã mở mang với cầu Hưng Đức thông xe, cầu vượt đường N5 trên cao tốc thông lên các huyện miền Tây...

Ngược lại, người dân Nghệ An và các tỉnh miền Trung có nhu cầu du lịch ra các tỉnh phía Bắc như Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên, Hoà Bình, Hà Nội… cũng đã trở nên dễ dàng hơn khi có thể đi bằng ô tô trên tuyến cao tốc, vừa chủ động thời gian, tiết kiệm chi phí, đồng thời cũng tạo ra cơ hội phát triển du lịch tại các tỉnh, thành này.

Anh Phan Văn Thiện, người con xứ Nghệ đang làm việc tại Hà Nội cho biết: Từ Hà Nội về Vinh ngày thường nếu bay chuyến Vietnam Airlines giá vé xấp xỉ 1 triệu đồng/chiều. Tuy nhiên, ngày lễ 30/4 - 1/5 hiện nay cũng đã tăng lên 1,5 triệu đồng/chiều. Gia đình đông người về quê thì lại càng đắt đỏ. Do đó, tôi quyết định sẽ đi ô tô cá nhân đưa cả nhà về quê.

Người dân lựa chọn ô tô cá nhân làm phương tiện trong kỳ nghỉ lễ do các tuyến đường đã thông suốt, giảm chi phí. Ảnh: Q.A

Bên cạnh di chuyển bằng ô tô thì ngành Đường sắt cũng có lượng hành khách tăng vọt trong dịp nghỉ lễ. Thông tin từ Trạm vận tải đường sắt Vinh cho biết, hiện nay đã có nhiều hành khách, các đoàn tour du lịch đã đặt vé để khởi hành trong kỳ nghỉ lễ sắp tới. Trong đó, nhiều nhất là tuyến Vinh - Đà Nẵng, Vinh - Huế, Vinh - Nha Trang, Vinh - Diêu Trì… Trong đó, chủ yếu là khách xuất phát từ Vinh đi các tỉnh, thành, số lượng khách xuống đến ga Vinh chủ yếu là khách từ Hà Nội trở về, dao động khoảng 3.000 người/ngày trong dịp lễ.

Nhiều người dân lựa chọn tàu hoả là phương tiện di chuyển trong các dịp lễ, Tết do chi phí rẻ, an toàn. Ảnh: Q.A

Ông Cao Ngọc Tuấn - Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Vinh cho biết: Trong 2 năm trở lại đây, sau thời kỳ Covid-19, vận tải đường sắt đã có những dấu hiệu hồi phục tích cực. Hiện nay, các chuyến tàu đều đã loại bỏ hoàn toàn dòng ghế ngồi cứng, hạng thấp nhất đã là ghế mềm để tạo cảm giác thoải mái cho hành khách với giá vé hợp lý. Trong dịp lễ 30/4 - 1/5 tới, dự kiến số lượng khách tăng cao, đường sắt Việt Nam sẽ có các chuyến tàu tăng cường để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bên cạnh các chuyến tàu cố định như SE 1- 2, SE 3 -4, NA 1-2…