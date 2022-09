Kỳ Sơn nỗ lực thông đường đến các xã sau mưa lũ

(Baonghean.vn) - Ơ Đu là 1 trong 5 dân tộc ít người nhất của Việt Nam. Hiện nay, đồng bào Ơ Đu cư trú tập trung tại bản Văng Môn, xã Nga My, Tương Dương (Nghệ An). Với mong muốn gìn giữ nghề dệt truyền thống của dân tộc, nhiều năm bà Vi Thị Dung đã và đang nỗ lực truyền nghề dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ. Trong ảnh: Bà Vi Thị Dung đang hướng dẫn cháu nội dệt thổ cẩm.

An ninh Nga ngăn chặn được một loạt các vụ tấn công khủng bố do Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine lên kế hoạch thực hiện ở khu vực Kherson. Trong quá trình tổ chức trưng cầu dân ý, một kẻ phá hoại đã bị vô hiệu hóa, tên thứ hai bị bắt giữ, một cán bộ bảo vệ pháp luật Nga cho biết.

(Baonghean.vn) - Sáng 22/9, tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) diễn ra Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng do nhà đầu tư EXCEL SMART GLOBAL LIMITED (thuộc Tập đoàn Quốc tế Ju Teng, Đài Loan) đầu tư.

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 20/9/2022 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông. Trong đó nghiêm cấm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tác động, can thiệp đến việc kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng.