'Lá chắn' ở các chốt chống dịch Covid

Bám 24/24h tại các điểm chốt



12 giờ ngày 18/6, giữa cái nắng bỏng rát, gió Lào thổi ràn rạt, tại điểm chốt qua cầu Yên Xuân, đặt ở địa bàn xóm Thọ Toán, thuộc xã Trung Phúc Cường tiếp giáp với huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), lực lượng phòng, chống dịch vừa phải thực thi nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện vào địa bàn, vừa phải tìm cách cố định chiếc lán tạm được che bằng tấm bạt mỏng bị gió thổi như muốn hất tung xuống cánh đồng.

Chốt phòng chống dịch tại điểm cầu Yên Xuân, đặt tại xóm Thọ Toán, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn. Ảnh: Đ.C Xong việc, và vội suất cơm do cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ xã mang đến, Đại úy Võ Trọng Hưng - Phó Công an xã Trung Phúc Cường, (huyện Nam Đàn) cho biết: Thời điểm xuất hiện ca dương tính đầu tiên trên địa bàn tỉnh chốt kiểm soát được lập đầu điểm cầu Yên Xuân, sau đó chuyển sang đây. Các thành viên thay nhau túc trực 24/24h, mỗi ca trực gồm có 5 người, 2 công an, 2 quân sự và một cán bộ y tế. Trong đó, lực lượng công an làm nhiệm vụ chốt chặn, điều tiết, phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân tới đo thân nhiệt, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Theo Đại úy Hưng, xác định đây là một trong những cửa ngõ vào địa bàn, có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng chống dịch, bởi vậy dù khó khăn, vất vả nhưng các chiến sĩ “cắm” chốt luôn động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quả vậy, họ phải làm việc trong điều kiện nóng gay gắt, thiếu thốn mọi vật dụng sinh hoạt, những bữa ăn vội, có khi chỉ là gói mì tôm hay chiếc bánh mì và hầu hết những người tham gia trực chốt đều phải tạm cách ly gia đình. “Riêng gia đình em, chồng trực chốt ở đây, xong ca về trụ sở xã nghỉ, vợ thì làm Khoa Gây mê hồi sức ở Bệnh viện Ung bướu cũng phải ở lại bệnh viện, nên con cái còn nhỏ đều phải phó mặc cho ông bà cả tháng nay”, Đại úy Hưng cho hay.



Tương tự, Thiếu tá Lê Thành Lương, trợ lý tham mưu Ban CHQS TP Vinh, được giao nhiệm vụ “trực chiến” ở điểm chốt cầu Bến Thủy 1 cũng đã hơn nửa tháng chưa về nhà. Theo anh Lương, tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, cũng lo lắng cho người thân, vợ con ở nhà. Tuy nhiên, với vai trò và trách nhiệm của một cán bộ Quân đội, bản thân khi nhận nhiệm vụ luôn xác định khi nào hết dịch mới hết nhiệm vụ.

Sau nửa tháng trực chốt không về nhà, Thiếu tá Lê Thành Lương chỉ tranh thủ gọi FaceTime cho vợ con sau những giờ giao ca. Ảnh: Đ.C Không chỉ tại các chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 1 và 2, cầu Yên Xuân, cầu Cửa Hội và tại xã Nam Kim (giáp với huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), ở các điểm phong tỏa, cách ly trên địa bàn tỉnh, ngoài cán bộ, chiến sĩ là Công an, Bộ đội, Biên phòng, thì lực lượng dân quân, an ninh thôn xóm cũng ngày đêm “đội nắng, thắng mưa” ngăn ngừa dịch bệnh. Chị Nguyễn Thị Na - Chỉ huy phó Ban CHQS phường Hưng Dũng, TP Vinh, 2h sáng 15/6, khi nhận được thông tin trên địa bàn có một trường hợp dương tính, dù chồng đi làm ăn xa, chị đã gửi lại con nhỏ cho mẹ chồng để tức tốc lên đường. Sau khi cùng đồng đội lập các chốt kiểm soát phong tỏa, cách ly các khu vực liên quan đến ca bệnh, chị lại có mặt khắp các ngõ ngách, giúp lực lượng hóa học thực hiện nhiệm vụ, rồi tham gia vận chuyển, tiếp nhận hàng hóa do các tổ chức, cá nhân gửi vào cho bà con… Theo chị Na, vượt lên trên sự vất vả mệt nhọc, đó là niềm tự hào khi được góp một phần nhỏ công sức để tham gia phòng chống dịch. Được biết, chị Na là 1 trong 2 nữ chiến sĩ dân quân trong số hơn 50 chiến sĩ dân quân phường Hưng Dũng tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 đợt này. Mỗi người một phần việc tại các chốt cửa ngõ, khu cách ly, điểm phong tỏa. Ảnh: Đ.C Hay như bác Hoàng Văn Thịnh, năm nay gần 60 tuổi, đảm trách công tác an ninh trên địa bàn khối 8, phường Hà Huy Tập, bình thường chạy xe ôm nhưng khi trên địa bàn phường có người nhiễm Covid-19, bác đã xung phong để được tham gia phòng chống dịch. Trực tại chốt giao đường Mai Hắc Đế với đường Hoàng Văn Thụ mỗi ngày, nhiệm vụ của bác Thịnh là tiếp nhận hàng từ ngoài gửi vào cho người dân khu vực khối 5, khối 8. Một công việc có phần tỉ mỉ, bởi theo bác Thịnh nếu không nắm cơ bản các hộ trên địa bàn rất dễ nhầm lẫn, và cũng không ít trường hợp vì người thân không liên lạc được bác phải tìm đưa đến tận nơi…



Tiếp tục bổ sung lực lượng tại các điểm trọng yếu

Tính đến thời điểm hiện nay, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội, Biên phòng, cùng với dân quân, an ninh thôn xóm… luôn túc trực 24/24 giờ tại các chốt cửa ngõ, khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn tỉnh, bởi vậy tình hình ANTT được đảm bảo.

100 cán bộ, chiến sĩ công tác tại nhiều đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Nghệ An tăng cường cho huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu: Xuân Bắc- Vương Linh Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, trưa ngày 16/6, khi cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xác định có 1 ca bệnh dương tính với Covid-19 tại huyện Diễn Châu, lãnh đạo Công an Nghệ An đã quyết định chi viện cho huyện Diễn Châu 100 cán bộ, chiến sĩ, trong đó nhiều đồng chí là cán bộ nữ. Đây là lực lượng đã được Công an tỉnh đào tạo các kiến thức và kỹ năng cần thiết về công tác phòng, chống dịch.



Có mặt tại các điểm chốt vào sáng ngày 17/6, Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Diễn Châu căn cứ tình hình thực tế nhanh chóng phân công công tác hợp lý đối với lực lượng tăng cường, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tập trung truy vết F1, F2; đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu cách ly tập trung và điểm chốt kiểm soát dịch.

Giám đốc Công an tỉnh cũng nhấn mạnh, cần ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, tuy nhiên không được lơi là công tác tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường các lực lượng ma túy, hình sự, cảnh sát cơ động cho địa bàn huyện Diễn Châu, đề phòng các loại tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh gây mất an ninh trật tự.

Bộ CHQS tỉnh xuất quân hỗ trợ huyện Diễn Châu phòng chống dịch. Ảnh tư liệu: Trọng Kiên