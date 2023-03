Làm rõ dấu hiệu tội phạm ở vụ phá rừng, đánh người tại Quỳnh Châu

Về phía UBND huyện Quỳnh Lưu, ngay khi xảy ra vụ việc đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc, tập trung mọi nguồn lực điều tra, xác minh, xử lý vụ việc. Công an huyện Quỳnh Lưu đã chủ trì, phối hợp Viện Kiểm sát, Hạt Kiểm lâm, Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND các xã Quỳnh Châu và Quỳnh Tân tiến hành kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, xác định vị trí, diện tích, khối lượng lâm sản bị chặt phá tại khu vực. Qua đó xác định vụ việc xảy ra tại lô 1, khoảnh 3, tiểu khu 343B (theo bản đồ rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng ban hành tại Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh), địa giới hành chính xã Quỳnh Châu, thuộc quy hoạch rừng sản xuất. Diện tích rừng bị phá 23.396m2 với tổng khối lượng lâm sản 14,930m3, trong đó 6,396m3 gỗ thông (trên xe 3,290m3, tại hiện trường 3,106m3 đang do Hạt Kiểm lâm huyện tạm giữ). 8,534m3 gỗ keo (trên xe 5,174m3, tại hiện trường 3,360 m3 đang do Công an huyện tạm giữ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định đây là vụ việc chặt phá, hủy hoại tài nguyên rừng, có nhiều đối tượng tham gia và vụ việc có tình tiết dấu hiệu tội phạm “cố ý gây thương tích” và “chống người thi hành công vụ”. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng thống nhất với Viện Kiểm sát huyện đưa vụ việc vào trình tự, thủ tục giải quyết theo Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP- BTC-BNNPTNT-VKSNDTC về xử lý tin báo tố giác tội phạm. Trong quá trình giải quyết vụ việc, các hành vi khai thác, hủy hoại rừng của nhóm đối tượng sẽ tiếp tục được điều tra, xác minh, làm rõ.

Với Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu – Hoàng Mai, vào ngày 10/3 đã có Văn bản số 42/CV-HKL đề nghị Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định.