Xã hội Làm rõ vụ nhân viên bệnh viện ở Nghệ An bị hành hung Sau khi nói chuyện qua lại, người đàn ông đã bất ngờ leo người lên quầy thủ tục để vung nắm đấm về phía nhân viên của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Vụ việc diễn ra ngay trước mặt một người mặc đồng phục bảo vệ của bệnh viện đang làm việc tại đây.

Sáng 2/6, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, đơn vị đang làm văn bản chỉ đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An báo cáo cụ thể sự việc một nhân viên của bệnh viện này bị một người đàn ông hành hung. Sự việc được camera an ninh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Người đàn ông chồm lên quầy làm thủ tục hành hung nhân viên bệnh viện, bên cạnh là bảo vệ bệnh viện. Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, tối ngày 1/6, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài khoảng 40 giây ghi lại sự việc một người đàn ông lại làm việc tại khu vực hành chính của Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Sau khi lời qua tiếng lại với một nữ nhân viên, người đàn ông này đã chồm người lên quầy thủ tục hướng nắm đấm vào nhân viên bệnh viện. Bất chấp ngay bên cạnh đó, một người mặc đồng phục bảo vệ bệnh viện đang ngồi làm việc. Người đàn ông này chỉ dừng lại sau khi được người nhà cùng bảo vệ bệnh viện can ngăn.

Sau khi xuất hiện clip, cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo lực trong môi trường khám chữa bệnh, nơi lẽ ra phải là không gian an toàn, tôn trọng và nhân văn. Theo tìm hiểu của phóng viên, clip được ghi lại vào lúc 23h54 phút ngày 31/5 tại Khoa cấp cứu của bệnh viện. Hiện, phía bệnh viện đang yêu cầu cán bộ, nhân viên y tế liên quan đến clip làm bản tường trình cụ thể sự việc.

Báo Nghệ An sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.