Lằn ranh tập 3: Công ty Viên Vinh bị đột kích, Viên bỏ trốn Cơ quan điều tra bất ngờ khám xét Công ty Viên Vinh nhằm ngăn chặn hành vi xóa dữ liệu, trong khi Giám đốc Nguyễn Văn Viên tìm cách tẩu thoát. Cuộc đấu trí pháp lý giữa hai cơ quan tố tụng ngày càng căng thẳng.

Tập 3 phim "Lằn ranh" đẩy kịch tính lên cao khi cơ quan điều tra quyết định đột kích khẩn cấp trụ sở Công ty Viên Vinh để ngăn chặn Giám đốc Nguyễn Văn Viên (Doãn Quốc Đam) phi tang chứng cứ. Cùng lúc đó, Viên đã nhanh chóng lên kế hoạch tẩu thoát sau khi xóa các dữ liệu quan trọng.

Lực lượng công an bất ngờ ập vào Công ty Viên Vinh.

Cuộc đột kích ngăn chặn hành vi xóa bằng chứng

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Nguyễn Văn Viên vội vã khóa trái cửa phòng và tiến hành xóa toàn bộ dữ liệu trên hệ thống. Nhận được lệnh hành động khẩn cấp, đội điều tra do Thắng (Bảo Anh) chỉ huy đã nhanh chóng có mặt tại Công ty Viên Vinh, bắt giữ các đối tượng đang thực hiện hành vi phá hủy chứng cứ.

Trong khi đó, tại nhà riêng, Viên bình tĩnh theo dõi mọi việc qua webcam và chỉ đạo đàn em chuyển các hoạt động sang hệ thống dự phòng. Sau khi hoàn tất việc xóa dữ liệu, Viên cải trang và tìm đường bỏ trốn. Tuy nhiên, tại hiện trường, quá trình thu thập chứng cứ của cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn khi hệ thống máy tính đã bị khóa chặt, buộc họ phải nhờ đến sự trợ giúp của một chuyên gia IT.

Nguyễn Văn Viên (Doãn Quốc Đam) tìm cách xóa dữ liệu phi tang.

Cuộc đấu trí pháp lý và bằng chứng then chốt

Trước cuộc đột kích, đã có một cuộc tranh luận căng thẳng giữa cơ quan điều tra và Viện kiểm sát. Phía điều tra muốn phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Viên nhưng Phó Viện trưởng Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) tỏ ra thận trọng. Bà cho rằng chứng cứ về hành vi đánh bạc chưa đủ vững chắc và đề nghị tập trung vào hành vi trốn thuế.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã bổ sung các tài liệu quan trọng, chứng minh Viên có hành vi lập hóa đơn khống và kê khai doanh thu thấp hơn thực tế, trốn thuế hàng chục tỷ đồng. Nhiều báo cáo có chữ ký trực tiếp của Viên trong các giao dịch này đã trở thành bằng chứng không thể chối cãi, dẫn đến quyết định khám xét khẩn cấp.

Phó Viện trưởng Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) thể hiện sự thận trọng trong vụ án.

Những diễn biến bên lề đáng chú ý

Song song với vụ án, bộ phim cũng khắc họa bối cảnh chính trị của tỉnh Việt Đông qua cuộc trao đổi giữa Chủ tịch tỉnh ông Thủy (NSƯT Phạm Cường) và Phó Bí thư ông Sách (NSND Trung Anh). Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những vấn đề còn tồn đọng sau khi tinh gọn bộ máy hành chính, đặc biệt là việc sắp xếp cán bộ tại xã Thuận Dương.

Trong một diễn biến khác, Phó Viện trưởng Bùi Hằng Thu bất ngờ nhận được tin vợ của bị cáo Kỷ tha thiết muốn gặp để nhờ giúp đỡ, nói rằng gia đình đang bị đe dọa. Bà đã giao cho kiểm sát viên trẻ Thu Hương (Anh Đào) nhiệm vụ xác minh lại vụ việc, mở ra một tình tiết mới cho vụ án.

Các lãnh đạo tỉnh Việt Đông thảo luận về vấn đề nhân sự.

Những diễn biến tiếp theo của bộ phim "Lằn ranh" được phát sóng vào 21h các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1.