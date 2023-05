Lan tỏa giá trị văn hóa, nhân văn xứ Nghệ

Tôi được gặp, được quen biết các nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, Nguyễn Trọng Tạo, An Thuyên và may mắn được các ông quý mến.

Tiếc mãi cơ hội với nhạc sĩ An Thuyên, khi chúng tôi đề nghị làm đêm nhạc về ông, ông chỉ nhỏ nhẹ: Các em ưu tiên làm cho các nhạc sĩ có tuổi trước nhé. Anh còn nhiều dịp mà. Vậy rồi, ông ra đi đột ngột khi đang còn nhiều dự định âm nhạc dang dở. Để bù đắp phần nào niềm tiếc nuối ấy, kỷ niệm 1 năm ngày mất của nhạc sĩ, các đồng nghiệp NTV đã bày tỏ niềm yêu quý ông bằng việc hoàn thành bộ phim tài liệu: Nhạc sĩ An Thuyên – Người neo giữ hồn quê xứ Nghệ. Website Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã đăng tải về nội dung phim tài liệu này.