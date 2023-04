Lan tỏa văn hóa đọc trong thời đại số

Trong đó, Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 567/KH-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 là những đòn bẩy tạo đà cho hệ thống thư viện công cộng Nghệ An thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình để phát triển phòng đọc sách nói chung và các hoạt động thư viện nói riêng. Tất cả những văn bản đó tạo điều kiện thuận lợi cho các thư viện được đầu tư về cơ sở vật chất, kinh phí cho các hoạt động, cho phong trào đọc sách nhiều hơn nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Thời gian qua, thư viện tỉnh Nghệ An đã cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các dịch vụ, mô hình phục vụ nhằm thu hút bạn đọc như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu sách báo trong thư viện; tổ chức các Cuộc thi Tuyên truyền giới thiệu sách, Kể chuyện theo sách, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc từ cấp huyện đến cấp Trung ương; luân chuyển sách đến các phòng đọc cơ sở và xây dựng nhiều thư viện, tủ sách cơ sở nhằm phát triển phong trào đọc sách, đặc biệt phát huy vai trò xe “thư viện lưu động” phục vụ tại các trường học trên địa bàn toàn tỉnh nhằm phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường.