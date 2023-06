Lãnh đạo huyện Yên Thành chia sẻ cùng gia đình liệt sĩ công an hy sinh ở Đắk Lắk

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác huyện Yên Thành đã đến viếng liệt sĩ Đại úy Công an Nguyễn Đăng Nhân (SN 1994) là người con của huyện Yên Thành, hy sinh trong vụ tấn công bằng súng ở tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, rạng sáng 11/6, một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur (ở huyện Cư Kuin) làm chết và bị thương một số cán bộ công an xã, cán bộ xã và người dân.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ công an xã hy sinh. Ngày 12/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 6 liệt sĩ hy sinh trong vụ tấn công bằng súng ở Đắk Lắk. Trong số 4 liệt sĩ Công an nhân dân có Đại úy Nguyễn Đăng Nhân - nguyên quán xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Ngày 18/6, tại gia đình liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân, các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Thành đã bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn sâu sắc với những đau thương mất mát của thân nhân, gia đình. Để bù đắp một phần mất mát, ngoài động viên tinh thần, huyện Yên Thành đã hỗ trợ 100 triệu đồng cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân, gửi lời động viên gia đình, người thân các nạn nhân vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống./.