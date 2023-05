Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Nghệ An, dự Đại lễ Phật đản 2023

Dự lễ có các đồng chí: Trương Hoà Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện Nam Đàn. Dự lễ có Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An; cùng các Chư tôn đức Hoà thượng, Thượng tọa, tăng, ni, phật tử.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đọc Thông điệp Phật đản 2023 - Phật lịch 2567 của Đức Quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng.

Thông điệp chỉ rõ: Đây là dịp cho tất cả chúng ta cùng ôn lại lịch sử của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là cơ hội để mọi người chiêm nghiệm, sống theo lời dạy chân thực, có giá trị vượt thời gian của Ngài. Những lời dạy đó gợi ý các giải pháp xây dựng nền hòa bình thế giới, hạnh phúc thực sự cho con người và sự phát triển bền vững cho xã hội.

Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch Covid-19 và chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới; noi theo hạnh nguyện của Bồ-tát Thích Quảng Đức, tất cả tăng ni, phật tử chúng ta cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ-tát hạnh như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên sở vấn: “Bồ-tát là người có thể chịu đựng khổ đau thay cho tất cả chúng sinh, vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh mà hy sinh hạnh phúc của bản thân mình”.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng kêu gọi tăng ni, phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay.

Trình bày diễn văn, Ni sư Thích Diệu Nhẫn - Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhấn mạnh, mùa Phật đản - Phật lịch 2567 đang tưng bừng diễn ra khắp nơi trên cả nước, từ ngôi chùa ở làng quê hẻo lánh đến thành thị, miền hải đảo biên cương xa xôi của Tổ quốc để cùng cầu nguyện quốc thái dân an, đạo vàng phát triển và hoà nhập cùng dòng chảy của dân tộc Việt Nam mãi mãi trường lưu, đời đời bền vững.

Nhân dịp này, mong muốn toàn thể tăng ni, cư sĩ, phật tử tỉnh nhà hãy tinh tiến tu học, nỗ lực hành trì giới luật để trang nghiêm Giáo hội. Tăng ni Phật giáo đồ Nghệ An phấn đấu, làm tốt sứ mạng hoằng dương chính pháp, đem giáo lý Phật đà thấm sâu vào đời sống nhân gian, đoàn kết hoà hợp thực hiện thành công các chương trình mục tiêu Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ III đã đề ra, vì lợi ích của quê hương, đất nước và sự nghiệp phụng sự nhân sinh.

Phát biểu chúc mừng, trao tặng lẵng hoa tới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Đại lễ Phật đản là lễ hội văn hóa, tâm linh lớn của Phật giáo, là dịp để tín đồ phật tử và đồng bào mến mộ Phật giáo hướng tâm và phát tâm sống theo Phật pháp.

Thông qua đại lễ, đồng bào Phật tử sống phát huy tri thức - đạo đức, tinh thần từ bi, tính nhân văn cao cả; sống “lợi đạo - ích đời”, “ban vui - cứu khổ”, góp phần mang lại bình an, hạnh phúc, mang lại hoà bình cho mọi người.

Thời gian qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ; nhiều ngôi chùa được trùng tu và xây dựng khang trang, cơ sở vật chất bước đầu đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng sinh hoạt Phật giáo cho tín đồ phật tử. Các tăng ni và phật tử tỉnh nhà tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã gắn bó, đồng hành cùng với các cấp uỷ, chính quyền tỉnh Nghệ An trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác an sinh xã hội. Hoạt động của Giáo hội Phật giáo tỉnh đúng theo phương châm: "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", đúng theo tinh thần "Hộ quốc an dân".

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng ghi nhận cảm ơn những đóng góp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nói riêng và đồng bào Phật tử trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, mong muốn tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được; nỗ lực hơn nữa, đồng thời tiếp tục thể hiện vai trò, uy tín của mình trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các tôn giáo, góp phần tích cực xây dựng quê hương, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dịp này, đồng chí Trương Hoà Bình - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã trao tặng 100 suất quà với tổng giá trị 100 triệu đồng cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nam Anh, huyện Nam Đàn.

Báo Người lao động trao tặng 10 suất quà với tổng trị giá 10 triệu đồng cho 10 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nam Anh.