Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung và Đại thi hào Nguyễn Du

(Baonghean.vn) - Chiều 21/4, đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Hoàng Đế Quang Trung, TP. Vinh (Nghệ An).

Cùng dự có đồng chí Cao Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Về lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành và TP. Vinh.

Thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Hoàng đế Quang Trung, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Nghệ An bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài đã có công đánh đuổi thù trong, giặc ngoài, thống nhất giang sơn, canh tân đất nước vào cuối thế kỷ XVIII.

Cuộc đời và sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, tự lực, tự cường chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước. Tinh thần của Hoàng đế Quang Trung đã góp phần tạo nên khí phách, trí tuệ và bản lĩnh cho dân tộc Việt Nam.

Ngày 3/9 năm Mậu Thân (1/10/1788), Hoàng đế Quang Trung đã xuống chiếu giao tổ chức xây dựng thành Phượng Hoàng Trung Đô ở vùng đất giữa núi Dũng Quyết và núi Kỳ Lân để định đô tính kế lâu dài. Tuy nhiên, khi kế hoạch dời đô còn dang dở thì vị anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đột ngột băng hà.

Để tưởng nhớ đến công lao to lớn của người anh hùng áo vải, lưu giữ mối gắn bó keo sơn giữa Hoàng đế Quang Trung với quê cha đất tổ Nghệ An, ngày 15/8/2005, UBND tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi công xây dựng Đền thờ Hoàng đế Quang Trung và khánh thành vào ngày 7/5/2008.

Chiều cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Nghệ An về dâng hương tại Khu Lưu niệm Nguyễn Du, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cùng dự có đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Khu Di tích Đại thi hào Nguyễn Du là một quần thể công trình kiến trúc thờ tự, tưởng niệm Nguyễn Du cùng những bậc tài danh kiệt xuất của dòng họ Nguyễn ở Tiên Điền.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Nghệ An và Hà Tĩnh đã về dâng hoa, dâng hương trước phần mộ và linh điện Đại thi hào Nguyễn Du tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của Đại thi hào cho nền văn hóa của dân tộc.

Nguyễn Du (1765 - 1820), tên tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, nguyên quán tại làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An (nay thuộc tỉnh Hà Tĩnh) nhưng sinh ra và lớn lên tại Thăng Long (Hà Nội ngày nay). Từ nhỏ Nguyễn Du đã được tiếp thu sâu sắc tinh hoa văn hóa của cả 3 vùng: Xứ Nghệ, Thăng Long và Kinh Bắc.

Nguyễn Du lớn lên trở thành người học rộng, tài cao, tinh thông cả Phật học và sành các môn thi, họa. Tác phẩm Truyện Kiều là một minh chứng rất rõ về Nguyễn Du. Đây là sự đóng góp rất lớn vào kho tàng văn học Việt Nam. Nguyễn Du được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới.