Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội

(Baonghean.vn) - Sáng 28/1, tỉnh Nghệ An và Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức gặp mặt đón Xuân Giáp Thìn 2024.

Toàn cảnh chương trình. Ảnh: Thành Duy

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Lãnh đạo Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội có đồng chí Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội và các đồng chí Phó Chủ tịch, Ban Chấp hành Hội, cùng các hội viên người Nghệ An đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hà Nội.

NGÔI NHÀ CHUNG ẤM TÌNH ĐỒNG HƯƠNG

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước quê Nghệ An; các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đông đảo đồng hương Nghệ An tại Hà Nội dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Trong năm 2023, Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã kêu gọi, quy tụ, kết nối được nhiều người con xứ Nghệ xa quê không chỉ tại Thủ đô Hà Nội mà còn cả các tỉnh lân cận, từ đó tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ, giúp đỡ giữa các hội viên: Thăm hỏi những người ốm đau, kính viếng những người đã mất, tôn vinh những người thành đạt, tạo nên một ngôi nhà chung ấm tình đồng hương tại Thủ đô Hà Nội.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại Chương trình Gặp mặt đón Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Thành Duy

Hội đã tổ chức những hoạt động, sự kiện để lại dấu ấn không chỉ trong cộng đồng người Nghệ xa quê mà còn lan tỏa cả nước, tiêu biểu nhất là đêm nhạc “Mạch nguồn ví, giặm” tôn vinh 5 nhạc sĩ tài hoa của xứ Nghệ; kết nối, tổ chức các hoạt động hiệu quả hướng về quê nhà như: Gặp mặt các lãnh đạo chủ chốt nghỉ hưu trên địa bàn TP.Vinh; Chương trình đưa sách hay, tặng thẻ thư viện, máy tính tại các trường học của tỉnh như: THPT Yên Thành 2, Nghi Lộc 5, Thanh Chương 3, Dân tộc Nội trú số 2, THPTCS Nghi Liên - TP Vinh...

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tại các cơ quan Trung ương, TP. Hà Nội dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Hội đã trực tiếp về quê hương nói chuyện, truyền đạt kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; truyền lửa cho đội ngũ cán bộ, thế hệ trẻ; đặc biệt là đã vận động, đăng ký ủng hộ hơn 650 căn nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở, tương đương 33,3 tỷ đồng theo Chương trình vận động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Bày tỏ vui mừng tham dự buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thay mặt Đảng bộ, chính quyền và bà con ở quê nhà gửi tới các đại biểu khách quý, bà con đồng hương ở Hà Nội lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Bà con đồng hương Nghệ An dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

“Có thể nói, quê hương luôn thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt Nam, với riêng người xứ Nghệ xa quê, tôi nghĩ tình cảm đó lại càng sâu nặng, ân tình và da diết hơn”, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ.

Dù công tác, làm ăn, sinh sống ở xa quê, nhưng các thế hệ người Nghệ An vẫn luôn hướng về quê hương. Và sự thành danh, thành công của người Nghệ xa quê luôn là niềm tự hào, là chỗ dựa tinh thần, là tài sản quý giá và nguồn sức mạnh to lớn cho tỉnh nhà và bà con ở quê nhà.

Bà con đồng hương Nghệ An dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

“Tôi nghĩ rằng, sự kết nối hiệu quả nhất giữa tỉnh nhà, bà con ở tỉnh nhà và bà con xa quê là Hội đồng hương”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh và đánh giá cao tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, bài bản, khoa học trong tổ chức hoạt động của Hội, tất cả vì quê hương, vì cộng đồng người Nghệ xa quê.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà con ở quê nhà, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành, những tình cảm, đóng góp của bà con xa quê ở Thủ đô Hà Nội dành cho tỉnh và bà con ở quê nhà trong năm qua.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nhà năm 2023 với nhiều điểm sáng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính.

Tỉnh đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhất là Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39 ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thường trực Ban Bí thư đã tổ chức quán triệt. Tỉnh ủy và Chính phủ đã ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý trò chuyện với các hội viên Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội. Ảnh: Thành Duy

Về nhiệm vụ năm 2024, tỉnh xác định là năm tăng tốc hoàn thành những nhiệm vụ đặt ra của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo đó, Nghệ An đã đề ra 28 chỉ tiêu chủ yếu.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết, trong năm nay, tỉnh tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, trong đó ưu tiên số một là trình Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, để đi liền với chủ trương của Đảng là cơ chế, chính sách của Quốc hội, Chính phủ, giúp tỉnh có thêm động lực, nguồn lực phát triển hơn.

Cùng với đó sẽ tập trung xây dựng và triển khai kịp thời Quy hoạch tỉnh đã được công bố; tập trung hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 3 Đề án quan trọng: Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP Vinh; Đề án điều chỉnh mở rộng Khu kinh tế Đông Nam; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 dự án hạ tầng giao thông chiến lược là cảng nước sâu Cửa Lò và nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế Vinh hoàn thành nhiều công trình trọng điểm khác…

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý trò chuyện thân mật với hội viên Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đồng thời cho biết: Tỉnh sẽ tiếp tục tập trung quan tâm chăm lo quốc phòng, an ninh, văn hóa - xã hội, nhất là giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo để làm sao vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; đảm bảo môi trường bình an, ổn định, yên bình để phát triển kinh tế.

Gắn với đó, Nghệ An sẽ tập trung mạnh cải cách hành chính để tạo lập môi trường tốt nhất nhằm thu hút đầu tư hiệu quả, phấn đấu tiếp tục nằm trong tốp 10 tỉnh, thành thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều nhất cả nước.

“Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, bên cạnh sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ và bà con ở quê nhà, rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành, sẻ chia và giúp đỡ của Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội để giúp cho tỉnh phát triển nhanh, mạnh hơn trong thời gian tới”, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu.

Đồng thời, đồng chí bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm bề dày, kinh nghiệm hoạt động, Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tiếp tục có bước phát triển mới, tiếp tục là nơi đoàn kết, quy tụ được đông đảo con em xa quê sinh sống, công tác, làm việc, học tập tại Thủ đô Hà Nội, luôn là ngôi nhà chung ấm tình đồng hương; tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, chia sẻ với quê hương.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trò chuyện với đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học Nghệ thuật Trung ương. Ảnh: Thành Duy

“Rất mong các bác, các cô, các chú, các anh, các chị tiếp tục có những đóng góp, ý kiến tham gia xác đáng cho quá trình hoạch định chính sách, phát triển của tỉnh, thu hút đầu tư, chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024”, đồng chí Thái Thanh Quý phát biểu, đồng thời khẳng định: Lãnh đạo tỉnh cam kết tiếp tục nỗ lực đoàn kết, thống nhất trong điều hành lãnh đạo, chỉ đạo để đưa tỉnh Nghệ An phát triển và thường xuyên lắng nghe sự đóng góp của bà con ở quê nhà, cũng như của bà con xa quê để điều hành, lãnh đạo tốt hơn, hiệu quả hơn, góp phần đưa tỉnh Nghệ An phát triển ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Bước sang năm mới, Bí thư Tỉnh ủy chúc các đại biểu, bà con xa quê tại Thủ đô Hà Nội an khang, thịnh vượng, năm mới nhiều thắng lợi mới.

TIN TƯỞNG ĐƯA TỈNH NGHỆ AN BƯỚC SANG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI

Thay mặt Hội đồng hương Hà Nội, đồng chí Lê Doãn Hợp - Chủ tịch Hội chúc mừng những kết quả rất thuyết phục mà quê hương Nghệ An đã đạt được trong năm 2023. Trong nhiều kết quả đạt được đó, đồng chí đánh giá cao 5 điều mà tỉnh Nghệ An đã làm được.

Đồng chí Lê Doãn Hợp - Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội phát biểu. Ảnh: Thành Duy

Thứ nhất, nỗ lực trình Trung ương duyệt xong quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - đây là chiến lược phát triển của Nghệ An trong thời gian tới.

Thứ hai, kết quả thu ngân sách, đặc biệt là thu nội địa.

Thứ ba, năm 2023, kinh tế Nghệ An phát triển gắn với 4 nền tảng rất đúng hướng: văn hoá, môi trường, giáo dục và ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin trong quản lý, lãnh đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã tặng hoa, quà chúc mừng Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quốc Thước được UBND TP Hà Nội tôn vinh Người “công dân Thủ đô ưu tú” năm 2022, được Bộ Tư pháp

vinh danh “Gương sáng Pháp luật” năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Thứ tư, phát triển đồng bộ gắn với thu hút đầu tư vào top đầu cả nước.

Thứ năm là tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm đưa Nghệ An bước vào thời kỳ phát triển cao hơn.

Đồng chí Lê Doãn Hợp cũng nhấn mạnh cảm thấy thuyết phục khi nghe những mục tiêu phát triển mà tỉnh Nghệ An đặt ra trong thời gian tới, đặc biệt là mục tiêu mở rộng không gian đô thị gắn với phát triển công nghiệp; phát triển hạ tầng đồng bộ - nền tảng của mọi sự phát triển.

Đồng chí Lê Doãn Hợp – Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội và đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học Nghệ thuật Trung ương tặng hoa các nghệ sĩ quê Nghệ An vừa được Nhà nước phong tặng Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Ảnh: Thành Duy



Đại diện Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội trao Giấy khen cho 20 bạn sinh viên quê Nghệ An có thành tích học tập xuất sắc và cháu Nguyễn Khắc Hưng - vừa được tôn vinh “Người nắm giữ Danh hiệu Kỷ lục Thế giới Guinness!” tháng 6/2023. Ảnh: Thành Duy

Bước sang năm 2024, thay mặt Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, đồng chí Lê Doãn Hợp chúc tỉnh nhà tiếp tục đoàn kết, quyết tâm đưa tỉnh bước sang giai đoạn phát triển cao hơn.

Tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã tặng hoa, quà chúc mừng Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Quốc Thước được UBND TP Hà Nội tôn vinh Người “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2022, được Bộ Tư pháp vinh danh “Gương sáng pháp luật” năm 2023.

Đồng chí Lê Doãn Hợp - Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An cùng các thành viên Ban Chấp hành Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tặng hoa các doanh nhân tiêu biểu đã có nhiều cống hiến cho tỉnh nhà và cho Hội đồng hương. Ảnh: Thành Duy

Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã chúc mừng các văn nghệ sĩ quê Nghệ An vừa được Nhà nước phong tặng Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và vừa được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam; tặng Thư khen và quà cho 20 bạn sinh viên quê Nghệ An có thành tích học tập xuất sắc và cháu Nguyễn Khắc Hưng, cháu bé tự kỷ vừa được tôn vinh “Người nắm giữ Danh hiệu Kỷ lục Thế giới Guinness” tháng 6/2023; tri ân các nhà tài trợ đã có nhiều cống hiến cho tỉnh nhà và cho Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội.