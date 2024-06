Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo khắc phục lúa hè thu thiệt hại do mưa lớn

Tại huyện Yên Thành, đoàn công tác đã đi kiểm tra sản xuất tại các xã Vĩnh Thành, Long Thành và Khánh Thành. Đây là những xã vùng trũng của huyện, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn tối 30/5 và sáng 31/5 vừa qua, đã có nhiều diện tích lúa hè thu bị ngập.

Báo cáo của UBND huyện Yên Thành cho biết: Toàn huyện có hơn 2.000 ha lúa bị ngập. Đến nay, mặc dù địa phương đã triển khai các biện pháp cứu lúa nhưng hầu như chỉ những diện tích lúa cấy mới có khả năng phục hồi; còn đối với diện tích lúa gieo thẳng sau khi bị ngập gần như bị hư hỏng hoàn toàn, phải gieo cấy lại.

Sau khi kiểm tra tình hình sạt lở trên tuyến kênh chính do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc quản lý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm mô hình trồng nho hạ đen và mô hình nuôi lươn sinh sản và thương phẩm tại xã Văn Thành.

Đây là những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm tăng giá trị sản xuất mà huyện Yên Thành đang xây dựng để từng bước nhân rộng trên địa bàn.



Tại huyện Diễn Châu, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã kiểm tra tình hình sản xuất lúa hè thu tại các xã Diễn Cát và Diễn Nguyên. Đến nay, huyện Diễn Châu đã gieo cấy được trên 5.000 ha lúa hè thu, nhìn chung sinh trưởng và phát triển tốt. Trong đợt mưa vừa qua, trên địa bàn có 30 ha lúa bị ngập nhưng thiệt hại không đáng kể. Sau khi nước rút, nông dân đã tập trung chăm sóc phục hồi.



Sau khi đi kiểm tra tại các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ yêu cầu ngành nông nghiệp, các địa phương cần tập trung vận động nông dân khắc phục thiệt hại.

Những diện tích lúa không có khả năng phục hồi cần khẩn trương tiêu thoát nước, vệ sinh đồng ruộng để sử dụng các giống lúa ngắn ngày, tiến hành gieo trồng lại. Những diện tích có khả năng phục hồi, tập trung dặm tỉa nhằm đảm bảo mật độ.

“Đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá lại và tổng hợp diện tích các loại cây trồng bị thiệt hại để đề xuất hỗ trợ cho người dân theo Quyết định số 48 năm 2017 của UBND tỉnh, đồng thời căn cứ các quy định để đề nghị xác nhận thiên tai trên địa bàn”, đồng chí Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành Nông nghiệp và các địa phương tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng các tổ hợp tác, hộ cá nhân xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng an toàn, bền vững và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Trong các ngày 30 và 31/5, trên địa bàn Nghệ An có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Theo tổng hợp báo cáo nhanh của các địa phương, tính đến ngày 3/6, tổng diện tích cây lúa, ngô, rau và diện tích mạ bị ngập lên tới hơn 5.540 ha, trong đó, gần 2.000 ha lúa hư hỏng nặng phải gieo lại.