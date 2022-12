Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng các chức sắc, chức việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh được tấn phong giáo phẩm, suy cử chức danh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An vinh dự có 3 vị được tấn phong giáo phẩm: Thượng tọa Thích Thọ Lạc được tấn phong Hòa thượng; Đại đức Thích Minh Hương được tấn phong Thượng tọa, Sư cô Thích Diệu Nhẫn được tấn phong Ni sư.

Chiều 9/12, tại Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc mừng các chức sắc, chức việc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An được tấn phong giáo phẩm và suy cử vào Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh. Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và các vị chức sắc, chức việc.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 vừa qua đã thành công tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mới.

Qua Đại hội lần này, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam đã thống nhất tu chỉnh Hiến chương để phù hợp với hoạt động của Giáo hội trong giai đoạn mới và suy tôn Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, suy cử Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự là những vị tiêu biểu về đạo hạnh và năng lực, đại diện cho các hệ phái, vùng miền của Giáo hội.

Tại Đại hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An vinh dự có 3 vị được tấn phong giáo phẩm. Theo đó, Thượng tọa Thích Thọ Lạc được tấn phong Hòa thượng; Đại đức Thích Minh Hương được tấn phong Thượng tọa và Sư cô Thích Diệu Nhẫn được tấn phong Ni sư.

Cũng tại Đại hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An vinh dự có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh được suy cử Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự và Hòa Thượng Thích Thọ Lạc được suy cử Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phát biểu chúc mừng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Những vinh dự lớn lao đó là sự ghi nhận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với những nỗ lực của quý Hòa thượng, Thượng tọa, Ni sư trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, đây cũng là niềm tự hào của Phật giáo Nghệ An.

Ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đối với sự phát triển của tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An mong muốn Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực thực hiện những mục tiêu, kế hoạch đề ra, trọng tâm là 12 mục tiêu tổng quát về hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX xác định.

Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo; tiếp tục chăm lo, tạo điều kiện cho tăng ni, phật tử thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận công dân đối với Tổ quốc; góp phần tích cực vào vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, qua đó đóng góp vào sự nghiệp phát triển tỉnh nhà nói riêng, đất nước nói chung.

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Hòa thượng Thích Thọ Lạc đã thông tin đến Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đoàn công tác về kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX; đồng thời trân trọng cảm ơn tấm lòng, sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, qua đó mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm để hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển hơn nữa.