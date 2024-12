Thời sự Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Chiều 19/12, Đoàn công tác UBND tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, không chỉ cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh mà toàn thể cán bộ, tướng lĩnh, đảng viên và nhân dân trong và ngoài tỉnh đều cảm thấy tự hào, vui mừng khi Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2.

Danh hiệu này là sự ghi nhận, biểu dương những cống hiến, hy sinh, nỗ lực, cố gắng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng vũ trang tỉnh nhà qua nhiều thế hệ. Niềm vui còn được nhân lên khi vào đầu năm 2024, Công an tỉnh cũng được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lời chúc sức khỏe và ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân với không khí trang trọng, tình cảm, nồng ấm; trong đó có vai trò quan trọng, tích cực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, đồng chí Lê Hồng Vinh gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lời chúc sức khỏe và ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh Nghệ An là địa bàn có vị trí trọng yếu, chiến lược về quốc phòng, an ninh của cả nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, khắc phục những khó khăn, thách thức, phát huy tốt vai trò nòng cốt, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An sẽ đồng hành, hỗ trợ, cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ vững, phát huy danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, để lực lượng vũ trang luôn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp, lời thăm hỏi, động viên của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp, lời thăm hỏi, động viên của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh, Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, Quân đội từ khi sinh ra đã xác định chức năng cơ bản là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất. Song nhiệm vụ cơ bản của Quân đội là công cụ bạo lực sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thành tích đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 là minh chứng cho thấy cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là lực lượng chính trị, lực lượng quân sự thực sự trung thành và tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Các thành viên trong đoàn công tác của UBND tỉnh tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Để đáp ứng niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hứa sẽ tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng; tập trung tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị để nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong bất cứ tình huống nào; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định, trong bất cứ thời điểm nào, khi Đảng, chính quyền giao nhiệm vụ, khi nhân dân cần thì lực lượng vũ trang tỉnh luôn sẵn sàng huy động lực lượng bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tham gia tích cực hoạt động an sinh xã hội, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh, cháy rừng.