Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng ngày truyền thống Công an nhân dân

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ CHSQ tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh... Ảnh: Thành Duy

Thay mặt đoàn, phát biểu chúc mừng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận sự đóng góp của lực lượng Công an tỉnh trong những năm qua, nhất là ngành Công an đã có những đóng góp rất quan trọng, trực tiếp, góp phần cùng cả tỉnh đạt được những thành tựu khá toàn diện trên tất cả các mặt.



Đặc biệt, với đặc điểm là tỉnh có diện tích rộng, dân số đông, lực lượng Công an đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ động nắm bắt tình hình, tổng hợp, phân tích, dự báo và tham mưu xử lý và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Lực lượng Công an tỉnh đã bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, hoạt động các đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, làm việc tại tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác tấn công truy quét, trấn áp các loại tội phạm của lực lượng Công an tỉnh, bảo đảm bình an, yên tâm cho nhân dân. Đồng thời, ngành cũng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhiều năm liền được Bộ Công an đánh giá cao.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh. Ảnh: Thành Duy Lực lượng Công an tỉnh đã phát huy tốt vai trò xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả. Đây chính là yếu tố then chốt, cơ bản để xây dựng thế trận an ninh vững chắc và phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh.



Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được quan tâm, gần đây nhất là đã triển khai lực lượng công an chính quy về xã mang lại hiệu quả cao; thực hiện tốt các phong trào thi đua với nhiều hoạt động, diễn đàn rất thiết thực, xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Mặt khác, ngành cũng phối hợp tốt với các cấp, các ngành để cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra.

Nhân kỷ niệm ngày truyền thống Công an nhân dân, ngày thành lập Công an tỉnh Nghệ An, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng Công an tỉnh, đồng thời bày tỏ chia sẻ trước những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sỹ để mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Người đứng đầu Tỉnh ủy mong muốn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc nhất nhiệm vụ, có nhiều chiến công hơn; xứng đáng là cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ, ngày càng “chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”.

Trước mắt, Công an tỉnh tập trung chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV, tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử HĐND các cấp và Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục tham gia phòng, chống dịch Covid -19 hiệu quả…



Lãnh đạo tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp luôn đồng hành, sát cánh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, Đại tá Võ Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định lực lượng Công an tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy tốt vai trò, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đảm bảo bình yên cho cuộc sống của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.