Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Hồng Phong tại Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo)

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2022), chiều 20/8, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiến hành dâng hương, dâng hoa, viếng mộ đồng chí Lê Hồng Phong tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Kim Chi – Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành và huyện Hưng Nguyên.

Trước tượng đài các anh hùng, liệt sĩ và ban thờ trong Đền thờ tại Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo), đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Hồng Phong cùng các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong phong trào cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm trước phần mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng; tấm gương người cộng sản kiên cường, trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân; người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Trước anh linh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, đoàn đại biểu đã kính báo một số kết quả nổi bật của tỉnh. Theo đó, trong thời gian qua, với sự nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân, sự giúp đỡ quý báu của Trung ương, kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển khá toàn diện và đạt những thành tựu quan trọng. Quy mô nền kinh tế hiện đứng thứ 10 toàn quốc. Tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao, riêng 6 tháng đầu năm 2022, đạt 8,44%. Thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2022 thực hiện gần 12.500 tỷ đồng, đạt trên 75% kế hoạch.

Văn hóa, xã hội có nhiều điểm sáng, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng nông thôn mới. An sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được quan tâm và ngày càng nâng cao. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm toàn diện trên các mặt.

Học tập, noi gương đồng chí Lê Hồng Phong, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, quyết tâm xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển.

Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902, tại làng Đông, tổng Thông Lạng (nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), trong một gia đình nông dân. Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê có truyền thống yêu nước, với nhiều sĩ phu nổi tiếng, tận mắt chứng kiến cảnh đất nước lầm than, nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột, đồng chí đã sớm nuôi trong mình tư tưởng yêu nước và ý chí làm cách mạng.

Cuối năm 1923, đồng chí Lê Hồng Phong bí mật sang Xiêm (Thái Lan) gặp các nhà yêu nước Việt Nam. Năm 1924, sang Quảng Châu (Trung Quốc) gia nhập nhóm Tâm Tâm xã và sau đó gặp Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, được Người giác ngộ cách mạng.

Năm 1925, đồng chí Lê Hồng Phong gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và tham dự lớp huấn luyện cán bộ cách mạng do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức, trở thành một trong những cán bộ đầu tiên của cách mạng Việt Nam được trang bị lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Đồng chí được học tập toàn diện về quân sự và chính trị tại Trường Quân sự Hoàng Phố, Trường Hàng không ở Quảng Châu (Trung Quốc), Trường Lý luận quân sự của lực lượng không quân Xô viết ở Leningrad, nay là thành phố Saint Petersburg, Trường Đào tạo phi công quân sự cũng tại Liên Xô.

Sau khi tốt nghiệp, đồng chí Lê Hồng Phong hoạt động trong lực lượng Hồng quân Xô viết và nhận trọng trách liên lạc giữa Đảng Cộng sản Đông Dương với Quốc tế Cộng sản. Trong thời gian này, đồng chí được học tập lý luận cách mạng tại Trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản ở Moskva, tốt nghiệp khóa 3 năm (1928 - 1931), sau đó vào học tiếp năm thứ nhất lớp nghiên cứu sinh.

Tháng 11/1931, theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong được phân công trở về nước lãnh đạo việc khôi phục, phát triển tổ chức Đảng, đưa cách mạng Đông Dương vượt qua giai đoạn khó khăn, hiểm nghèo. Tháng 3/1934, đồng chí Lê Hồng Phong làm Bí thư Ban lãnh đạo của Đảng ở nước ngoài (còn gọi là Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng), chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội lần thứ I của Đảng.

Cuối năm 1934, đồng chí dẫn đầu đoàn đại biểu của Đảng đi dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản tại Moskva (Liên Xô) từ ngày 25/7 đến ngày 21/8/1935. Cùng đó, tháng 3/1935, Đại hội lần thứ I của Đảng đã diễn ra thành công, đồng chí Lê Hồng Phong (được bầu vắng mặt) làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

Tháng 7/1936, tại Thượng Hải (Trung Quốc), đồng chí triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương bổ sung Nghị quyết Đại hội lần thứ I. Tháng 11/1937, đồng chí Lê Hồng Phong về nước và bí mật hoạt động tại Sài Gòn, trực tiếp cùng Trung ương Đảng chỉ đạo phong trào cách mạng trong tình hình mới. Tháng 3/1938, đồng chí tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, góp phần vào việc thành lập Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương đấu tranh chống phát xít, chống hoạt động phá hoại của bọn Tờrốkít và các khuynh hướng cô độc, hẹp hòi, tả khuynh ở trong Đảng.

Ngày 22/6/1939, đồng chí Lê Hồng Phong bị thực dân Pháp bắt lần thứ nhất tại Chợ Lớn, kết án 6 tháng tù giam và 3 năm quản thúc. Ngày 23/12/1939, chúng đưa đồng chí về quản thúc tại quê nhà Nghệ An. Ngày 20/01/1940, đồng chí bị thực dân Pháp bắt lần thứ hai, giam tại Khám Lớn, Sài Gòn; cuối năm 1940, chúng đày đồng chí ra Côn Đảo.

Tại đây, biết đồng chí Lê Hồng Phong là cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, thực dân Pháp tìm mọi cách tra tấn, hành hạ. Trước sự độc ác, dã man của kẻ thù, đồng chí vẫn nêu cao chí khí cách mạng, tích cực vận động và chỉ đạo anh em tù đấu tranh chống địch đánh đập, chống lại những luật lệ hà khắc của nhà tù. Sức khỏe suy kiệt dần vì đòn thù và bệnh tật, đồng chí đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 6/9/1942.

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu Lưu niệm đồng chí Lê Hồng Phong ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên; tổ chức Lễ kỷ niệm cấp tỉnh và phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tốt Hội thảo khoa học; đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm khác trên địa bàn tỉnh.

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong là dịp để chúng ta thành kính và tri ân công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân; qua đó, củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.