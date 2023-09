Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội về triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 28/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh để thảo luận một số nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự cuộc làm việc có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành và TP. Vinh. Về phía Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh có đồng chí Trương Đình Tuyển - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Tổ trưởng và các thành viên của tổ.

SỚM THAM MƯU XÂY DỰNG CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ, VƯỢT TRỘI, THÍ ĐIỂM CHO NGHỆ AN

Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 - NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, để Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu mở đầu cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Hiện nay, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An và của Chính phủ đang trong quá trình hoàn thiện để ban hành.

Tại cuộc làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tổ Tư vấn đã trao đổi, thống nhất các nội dung, nhiệm vụ lớn cần triển khai trong thời gian tới nhằm sớm cụ thể hóa Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, các thành viên Tổ Tư vấn thống nhất cho rằng, trong quá trình thực hiện Nghị quyết cần phân kỳ thời gian gắn với nhiệm vụ cụ thể, theo phương châm có trọng tâm, trọng điểm.

Tiến sĩ, kiến trúc sư Trần Ngọc Chính - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, thành viên Tổ Tư vấn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, trước mắt Nghệ An nên ưu tiên 4 việc là sớm khởi công cảng biển nước sâu Cửa Lò gắn với chiến lược, tầm nhìn để phát triển các lĩnh vực kinh tế xung quanh cảng; nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Vinh; mở rộng địa giới hành chính TP. Vinh.

Đồng thời, tham mưu để Chính phủ trình Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách mới đủ mạnh trên cơ sở tổng kết, đánh giá từ các sở, ngành, địa phương những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời, tham khảo thêm các cơ chế mà Quốc hội đã ban hành cho một số địa phương khác.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hồ Xuân Hùng - thành viên Tổ Tư vấn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về nội dung này, ý kiến Tổ Tư vấn cũng cho rằng, Nghệ An không chỉ dừng lại tham mưu để ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, mà còn phải cần tham mưu để được ban hành ở mức cao hơn là cơ chế, chính sách vượt trội, thậm chí là được thí điểm những nội dung mới theo hình thức “sandbox”.

Các ý kiến cũng gợi mở nhiều vấn đề, đặc biệt là mở rộng địa giới hành chính TP. Vinh nên tiếp cận tầm nhìn là một đô thị “dọc sông, hướng biển”; phát triển đô thị Hoàng Mai, Thái Hòa, phát triển miền Tây Nghệ An.

Anh hùng Lao động Thái Hương, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, các thành viên Tổ Tư vấn đều bày tỏ rất phấn khởi trước những bước phát triển nổi bật thời gian qua của tỉnh Nghệ An, nhất là về môi trường đầu tư, kinh doanh; qua đó, đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công, để Nghệ An thực sự là địa chỉ “dễ làm ăn” cho doanh nghiệp.

PGS.TS. Trần Đình Thiên - Tổ phó Tổ Tư vấn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, quá trình thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh cũng khuyến nghị nên tiếp tục đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; đặc biệt là thống nhất trong tập thể lãnh đạo như thời gian qua, nhất là trong cách tiếp cận, huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực từ doanh nghiệp để phát triển, cụ thể hóa các chương trình, đề án.

Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Sau khi nghe ý kiến các thành viên trong tổ, đồng chí Trương Đình Tuyển - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Tổ trưởng thống nhất với các nội dung được các thành viên thảo luận; đặc biệt là phải xây dựng một cơ chế, đặc thù, vượt trội cho tỉnh, đồng thời, phải khơi dậy được khát vọng phát triển, có chương trình hành động hiện thực hóa khát vọng.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển - Tổ trưởng Tổ tư vấn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tổ trưởng Tổ Tư vấn cũng trao đổi thêm một số nội xung quanh quan điểm tiếp cận, giải pháp thực hiện đối với mở rộng địa giới hành chính và xây dựng TP. Vinh thành trung trung khu vực Bắc Trung Bộ; phát triển cảng biển nước sâu Cửa Lò; chuyển đổi số; huy động nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án;...

ĐỒNG HÀNH VỚI TỈNH TRONG QUÁ TRÌNH CỤ THỂ HÓA NGHỊ QUYẾT SỐ 39-NQ/TW

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung bày tỏ trân trọng cảm ơn và khẳng định các thành viên Tổ Tư vấn tình cảm dành cho quê hương, trí tuệ, kinh nghiệm đã có những đóng góp hết sức tích cực, rõ rệt vào những kết quả nổi bật, quan trọng mà tỉnh đạt được thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, các thành viên Tổ Tư vấn đã tham gia ngay từ đầu và có những ý kiến rất xác đáng trong quá trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW; cũng như quá trình xây dựng Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vừa qua. Đây không chỉ là các kết quả nổi bật trong năm 2023, mà còn là những cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý vô cùng quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng đã phân tích, làm rõ thêm nguyên nhân đem lại sự chuyển biến rất tích cực của tỉnh thời gian qua. Đó là sự nỗ lực chung của Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì cái chung, vì khát vọng phát triển của tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh thực hiện triệt để quan điểm đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm; quyết liệt trong cải cách hành chính cả trong Đảng, chính quyền để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; quyết liệt đeo bám để triển khai các công việc của tỉnh mà có liên quan đến thẩm quyền xử lý của Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đây là chiều hướng cho thấy tỉnh đang đi đúng hướng và sẽ tiếp tục phát huy.

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng trao đổi, làm rõ thêm một số quan điểm phát triển mới của tỉnh và mong muốn Tổ Tư vấn chia sẻ, ủng hộ để thực hiện như: Lấy phát triển miền Đông là động lực, phát triển miền Tây là bền vững. Phát triển miền Đông để dẫn dắt phát triển miền Tây.

Đặc biệt, trước mắt là từ nay đến hết năm 2023, Nghệ An đang tập trung cao độ để tham mưu Chính phủ, Quốc hội cụ thể hóa các cơ chế, chính sách mới theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW.

“Đây là vấn đề rất quan trọng, việc lớn, việc hàng đầu”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh và đề nghị Tổ Tư vấn đồng hành, giúp tỉnh tham mưu các cơ chế, chính sách mới hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung thống nhất với ý kiến các Tổ Tư vấn là phải lựa chọn ưu tiên trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Trên cơ sở đó, người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Tổ Tư vấn tham gia với tỉnh vào quá trình nghiên cứu đề xuất bổ sung ngay cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, thí điểm để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 39-NQ/TW đã đề ra; quá trình xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Tổ Tư vấn tham gia vào quá trình triển khai các đề án, dự án trọng điểm thời gian tới, gồm: Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; Đề án mở rộng Khu Kinh tế Đông Nam; xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò và nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Vinh; Dự án điện khí LNG Quỳnh Lập có công suất 1.500MW tại địa bàn thị xã Hoàng Mai theo Quy hoạch Điện VIII.