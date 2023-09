Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Công Thương, lãnh đạo Tập đoàn VSIP, WHA và đại diện các cơ quan, đơn vị, liên quan.

Tiếp đón đoàn có đồng chí Mai Phước Dũng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Singapore.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Ảnh: Thanh Huyền

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Đình Long đã thông báo cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Singapore những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua cũng như tình hình hợp tác Nghệ An - Singapore.

Theo đó, trong thời gian qua, dù gặp những tác động bất lợi do hình chính trị, an ninh, kinh tế thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhưng tỉnh đã nỗ lực vượt lên và đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: Quy mô nền kinh tế hiện đứng thứ 10 toàn quốc. Tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 9,08%, đứng thứ 22 của cả nước; 6 tháng đầu năm 2023, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 5,79%.

Tổng thu ngân sách năm 2022 đạt 21.805 tỷ đồng (tương đương gần 919 triệu USD); 6 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 8.489,4 tỷ đồng (tương đương gần 358 triệu USD).

Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Năm 2022, thu hút FDI đạt gần 1 tỷ USD, đứng trong tốp 10 cả nước; 6 tháng đầu năm 2023, thu hút FDI của tỉnh Nghệ An tiếp tục là điểm sáng, xếp vị trí thứ 8/63 địa phương trong cả nước.

Nghệ An luôn xem Singapore là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu để hợp tác và phát triển trong hiện tại và tương lai. Sự xuất hiện của Khu công nghiệp VSIP là một trong những minh chứng sinh động, thuyết phục về hợp tác đầu tư giữa hai quốc gia, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Đồng chí Bùi Đình Long tặng quà lưu niệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền. Ảnh: Thanh Huyền

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 7 dự án có vốn đầu tư FDI từ Singapore với tổng vốn cam kết đầu tư là 486,41 triệu USD với các ngành nghề như: May mặc, sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông... thu hút khoảng hơn 10.000 lao động đang làm việc.

Về thương mại, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Singapore năm 2022 đạt 29,03 triệu USD, 6 tháng đầu năm 2023 đạt 29,95 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: Thiết bị linh kiện, điện tử; tôn, thép các loại; hàng dệt may; đá ốp lát... Kim ngạch nhập khẩu năm 2022 đạt 56,7 triệu USD, 6 tháng đầu năm 2023 đạt 58,78 triệu USD. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: Xăng dầu; máy móc, thiết bị; nguyên phụ liệu dệt may, da, giày...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Singapore không những trên lĩnh vực thu hút đầu tư mà còn các lĩnh vực khác như thương mại, giáo dục – đào tạo, du lịch,…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng ghi nhận những thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An và nhấn mạnh, quan hệ Việt- Sing đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Thời gian tới, hai nước sẽ nâng mối quan hệ đối tác chiến lược sang đối tác toàn diện. Với tiềm năng, lợi thế sẵn có cùng sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, ban ngành, Nghệ An thực sự là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Singapore. Chỉ sau 7 năm, đã có 2 khu công nghiệp VSIP xuất hiện tại Nghệ An là một minh chứng rõ nét, là sự cam kết của Nghệ An với các nhà đầu tư.

Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore sẽ hỗ trợ tỉnh kết nối với các nhà đầu tư Singapore, nhất là trên các lĩnh vực như: Điện tử, năng lượng sạch, trồng rừng... để biến những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Nghệ An trở thành động lực phát triển.