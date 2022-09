Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp xã giao lãnh đạo tỉnh Chăm Pa Sắc (CHDCND Lào)

(Baonghean.vn) - Chiều 25/9, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có buổi tiếp xã giao Đoàn công tác của tỉnh Chăm Pa Sắc (CHDCND Lào) do đồng chí Vi-lay-vông But-đa-khăm - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành.



Cùng tham gia buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Văn Trung - Tổng Lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Pakse, CHDCND Lào.

Tại buổi tiếp, đồng chí Vi-lay-vông But-đa-khăm - Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Chăm Pa Sắc vui mừng khi lần đầu tiên đến thăm tỉnh Nghệ An, trong thời điểm đặc biệt khi 2 nước đang kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Đồng chí cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm thiết tình đồng chí, anh em của tỉnh Nghệ An dành cho Đoàn công tác của tỉnh Chăm Pa Sắc.

Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng Chăm Pa Sắc thông báo đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An điều kiện tự nhiên, dân số và tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2022, nhấn mạnh mặc dù tỉnh Chăm Pa Sắc và tỉnh Nghệ An không có đường biên giới chung, song thông qua chuyến thăm này mong muốn 2 bên mở ra quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Chăm Pa Sắc mong muốn hợp tác toàn diện với tỉnh Nghệ An; khuyến khích, tăng cường trao đổi hàng hoá thương mại, du lịch giữa 2 địa phương; tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước, được thế hệ lãnh đạo 2 nước đã dày công vun đắp thời gian qua.

Phát biểu tại buổi tiếp xã giao, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác của tỉnh Chăm Pa Sắc đến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo tóm tắt với Đoàn công tác của tỉnh Chăm Pa Sắc về điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Nghệ An là tỉnh có đường biên giới chung với nước bạn Lào dài nhất cả nước (hơn 468 km); tiếp giáp 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bôlykhămxay. Địa hình, lịch sử, văn hóa khu vực biên giới giữa Nghệ An và các địa phương của nước bạn Lào có nhiều điểm tương đồng. Người dân nơi đây sống hòa thuận, gắn bó; có mối quan hệ láng giềng thân tộc lâu đời, nên thường xuyên có sự giao lưu về kinh tế - văn hoá với nhiều hình thức phong phú.

Quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Nghệ An và các địa phương của Lào luôn được giữ vững và phát triển. Đến nay, bên cạnh hợp tác truyền thống với 3 tỉnh có chung đường biên giới, Nghệ An cũng đã mở rộng quan hệ hợp tác với 4 tỉnh: Viêng Chăn, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt và Xay Sổm Bun trên nhiều lĩnh vực như: thương mại, giáo dục - đào tạo, y tế, quốc phòng - an ninh.

Đặc biệt, trong tháng 8 vừa qua, tỉnh Nghệ An đã tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào với sự tham gia của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và lãnh đạo 7 tỉnh có mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Bên cạnh đó, Nghệ An đã vinh dự được đón tiếp nhiều đoàn công tác lãnh đạo cấp cao của Lào và Việt Nam trong khuôn khổ các hoạt động của Năm Đoàn kết Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam...

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, các hoạt động phối hợp, hợp tác của tỉnh Nghệ An và các tỉnh của Lào không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội của các tỉnh biên giới mà còn góp phần củng cố và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đã dành những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm cho Nghệ An trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiều hơn nữa trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tỉnh Nghệ An đang sinh sống, làm việc, học tập cũng như các doanh nghiệp Nghệ An đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Chăm Pa Sắc.

Nhận lời mời của đồng chí Vi-lay-vông But-đa-khăm, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trân trọng cảm ơn và thông tin, trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Nghệ An sẽ sang thăm và làm việc với tỉnh Chăm Pa Sắc.