Lập kênh trên YouTube, 'nổ' đoán được lô đề chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Chiều 17/11, TAND tỉnh Nghệ An tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Lê Văn Cừ (SN 1999), quê quán xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, tháng 1/2020, sau khi tiếp nhận trình báo của anh Phạm Anh T. (SN 1993), trú tại TP. Vinh, Nghệ An, nội dung: Cuối tháng 9/2019, anh T. xem video trên kênh SC7777 do một nam thanh niên có giọng miền Bắc quảng cáo có khả năng soi cầu, chốt số lô, xiên với tỷ lệ chuẩn xác cao. Anh T. tin tưởng nên đã kết bạn với tài khoản Zalo có tên “Anh Bảy oficial” để thỏa thuận mua số “lô”, “xiên”. Nhiều lần anh T. mua vé nhưng vẫn không trúng và bị người này chiếm đoạt 7 triệu đồng. Biết mình bị lừa đảo, anh T. đã làm đơn trình báo Công an tỉnh Nghệ An.

Căn cứ vào lời khai của nạn nhân T., Công an tỉnh Nghệ An đã xác định chủ nhân của kênh SC7777 trên là của Lê Văn Cừ quê quán xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, hiện đang sống tại Quận Bình Thạnh, TP.HCM nên tiến hành bắt giữ.

Cũng theo tài liệu của Cơ quan công an, Cừ đã khai nhận từ tháng 11/2018, khi xem các video về soi cầu, chốt số lô, đề, miền Bắc trên mạng xã hội thì Cừ nảy sinh ý định làm video về nội dung này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cừ tạo kênh video có tên “Soi cầu 777” trên YouTube.