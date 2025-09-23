Pháp luật Lập lại trật tự hành lang giao thông: Cần quyết liệt từ cơ sở Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 7258/UBND của UBND tỉnh Nghệ An, nhiều xã, phường trên địa bàn đã đồng loạt ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tại một số nơi, tình trạng vi phạm vẫn tái diễn, chưa được xử lý triệt để. Để công tác này mang lại hiệu quả bền vững, cần siết chặt trách nhiệm người đứng đầu ở cấp cơ sở, tránh tình trạng “ra quân rầm rộ rồi lại tái lấn chiếm”.

Đồng loạt ra quân giải tỏa hành lang giao thông

Thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân giải tỏa, xử lý vi phạm, đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Tại xã Thuần Trung, sáng 7/8, lực lượng Công an xã phối hợp cùng các ban, ngành chức năng tổ chức chiến dịch đồng loạt giải tỏa hành lang ATGT trên toàn địa bàn. Trong quá trình triển khai, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân còn vi phạm, đồng thời, thu giữ 3 ô che, 15 biển quảng cáo, tháo dỡ 21 pano lắp đặt sai quy định. Bên cạnh đó, lực lượng cũng tổ chức phát quang 150m đường liên xã và vận động 52 hộ kinh doanh ký cam kết không tái vi phạm. Đáng chú ý, phần lớn người dân đã hợp tác, tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Công an xã Thuần Trung ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT. Ảnh: CSCC

Anh Trần Văn Phú - một người dân sinh sống gần tuyến đường liên xã chia sẻ: “Trước đây, một số đoạn đường bị lấn chiếm nên đi lại khá bất tiện, nhất là vào giờ cao điểm hay lúc trời mưa. Từ khi lực lượng chức năng ra quân, đường sá thông thoáng hơn, người dân ai cũng phấn khởi. Mong là việc này được duy trì thường xuyên, không để tái lấn chiếm như trước”.

Xã Vạn An cũng nhanh chóng triển khai kế hoạch với lễ ra quân diễn ra vào chiều 8/8. Với quyết tâm “đường thông - hè thoáng”, xã đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng: Công an, quân sự, cán bộ các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể và nhân dân. Trong đợt này, các vi phạm dọc Quốc lộ 15A, 46, 46C, Tỉnh lộ 539B và các tuyến liên xã, trục dân cư được tập trung xử lý. Bên cạnh việc giải tỏa mái che, bảng hiệu, vật liệu xây dựng, rào chắn… xã cũng chú trọng công tác tuyên truyền, phát huy vai trò hệ thống truyền thanh và mô hình điểm để nâng cao nhận thức cộng đồng, hạn chế tối đa tình trạng tái lấn chiếm.

Lực lượng chức năng phường Cửa Lò ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Ảnh tư liệu: Q.A

Tại phường Cửa Lò - địa phương trọng điểm về du lịch của tỉnh, công tác giải tỏa hành lang ATGT cũng đang được thực hiện đồng bộ, kiên quyết. Ngày 30/7, UBND phường Cửa Lò tổ chức ra quân xử lý vi phạm trên các tuyến phố trung tâm như Nguyễn Sinh Cung, Bình Minh, Sào Nam… nơi thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, bày bán hàng rong tràn lan, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã thu giữ 52 bảng quảng cáo sai phạm, lập biên bản xử lý 3 hộ kinh doanh cố tình vi phạm và yêu cầu các hộ còn lại ký cam kết chấp hành quy định, không tái lấn chiếm.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò nhấn mạnh: "Việc chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT sẽ được duy trì thường xuyên từ nay đến cuối năm. Phường đã lên kế hoạch tổ chức thêm 3 đợt cao điểm, đồng thời, bố trí lực lượng theo dõi, xử lý hàng ngày để ngăn chặn triệt để tình trạng tái vi phạm. Mọi hành vi can thiệp, cản trở quá trình thực hiện đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật".

Theo ông Hùng, bên cạnh các biện pháp xử lý, phường cũng đang triển khai đồng bộ các giải pháp như cắm mốc, kẻ vạch, đặt biển báo quản lý hành lang; chỉnh trang cây xanh, hàng rào, bố trí điểm đỗ xe hợp lý và tăng cường sử dụng hệ thống camera giám sát tại các "điểm nóng".

Cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu

Các hoạt động ra quân đồng loạt tại các địa phương nêu trên nằm trong khuôn khổ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Công văn số 7258/UBND-NC do UBND tỉnh Nghệ An ban hành ngày 24/7/2025. Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tăng cường công tác quản lý, giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên toàn tỉnh.

Công an xã Thuần Trung tuyên truyền, vận động người dân trong việc tự dỡ bỏ phần lấn chiếm. Ảnh: CSCC

Theo đó, UBND các địa phương cấp xã, phường phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức đợt cao điểm ra quân giải tỏa, kết hợp tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cùng với đó, các lực lượng chức năng như Công an, Cảnh sát giao thông, Sở Xây dựng và Ban ATGT tỉnh được giao nhiệm vụ tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát chặt chẽ để đảm bảo hiệu quả và tính đồng bộ trong toàn tỉnh.

Thực tế, mặc dù nhiều địa phương đã ra quân đồng loạt, đạt được những kết quả bước đầu trong công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tuy nhiên, thực tế tại một số nơi cho thấy việc xử lý vi phạm vẫn chưa triệt để, thiếu tính bền vững.

Trên các tuyến đường như Chu Văn An (phường Thành Vinh), Lê Viết Thuật, Vinh – Cửa Hội (phường Vinh Lộc), việc lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, diễn ra phổ biến, ảnh hưởng đến mỹ quan và an toàn giao thông.

Một điểm lấn chiếm vỉa hè trên đường Chu Văn An. Ảnh: PV

Tại khu vực chợ Quán Bánh (phường Vinh Phú), dù đã có biển cấm dừng, đỗ xe dưới lòng đường và vạch kẻ cho phép đỗ xe trên vỉa hè, nhưng trật tự chỉ được duy trì thời gian ngắn. Hiện nhiều hộ kinh doanh tự ý chiếm dụng vỉa hè, đặt vật cản, khiến người dân không thể đỗ xe đúng quy định. Người bán bày hàng cả ra lòng đường, người mua dừng xe tùy tiện, gây cảnh lộn xộn thường xuyên. Tuyến Quốc lộ 1A qua khu vực này vốn đông đúc, nay càng chật hẹp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Tương tự, khu vực xung quanh Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, đặc biệt là trên tuyến đường Hồ Tông Thốc, vẫn là điểm nóng về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, đặt biển quảng cáo, gây mất trật tự đô thị.

Tại xã Con Cuông, tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT trên Quốc lộ 7, nhất là đoạn qua các điểm họp chợ, cũng chưa được giải quyết dứt điểm...

Nguyên nhân của tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT vẫn tồn tại dai dẳng xuất phát từ cả yếu tố lịch sử, thói quen lẫn bất cập trong công tác quản lý.

Một trong những nguyên nhân khách quan là do tồn tại lịch sử chưa được giải quyết triệt để. Điển hình như hàng chục ki-ốt dọc tuyến Tỉnh lộ 542C được UBND các xã Hưng Tân, Hưng Thông, Hưng Xá và thị trấn Hưng Nguyên (cũ) cho thuê trước năm 1995, đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm, dẫn đến tình trạng "vừa quản lý, vừa để tồn tại".

Tuy nhiên, nguyên nhân chính vẫn đến từ thói quen sinh hoạt, buôn bán bám đường đã hình thành từ lâu trong dân cư. Sau mỗi đợt ra quân giải tỏa, nếu thiếu sự giám sát và duy trì thường xuyên của lực lượng chức năng thì việc tái lấn chiếm gần như là tất yếu.

Bên cạnh đó, công tác xử lý vi phạm còn bộc lộ nhiều hạn chế. Chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe, trong khi lực lượng chức năng ở cấp cơ sở lại thiếu nhân lực, phương tiện và kinh phí để duy trì tuần tra, kiểm tra thường xuyên. Thực tế này khiến nhiều vi phạm nhỏ không được xử lý kịp thời, tạo ra tâm lý chủ quan, coi thường pháp luật.

Ngoài ra, ở một số địa phương, việc triển khai giải tỏa vẫn còn thiếu quyết liệt, thiếu đồng bộ giữa các lực lượng. Ý thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức cấp cơ sở chưa cao, còn nể nang, ngại va chạm hoặc buông lỏng quản lý sau giải tỏa, dẫn đến hiệu quả không bền vững.

Lực lượng chức năng xã Nga My triển khai giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. Ảnh: CSCC

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Huy Chương - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An cho biết, trên cơ sở Công văn số 7258/UBND-NC ngày 24/7/2025 của UBND tỉnh, Ban đã ban hành Văn bản số 175/ATGT ngày 19/8/2025, yêu cầu các địa phương phối hợp khảo sát, đánh giá việc triển khai công tác bảo đảm trật tự ATGT sau 2 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo ông Chương, qua kiểm tra thực tế tại một số xã, phường, vẫn còn tình trạng triển khai thiếu quyết liệt, chưa duy trì được kết quả sau giải tỏa, đặc biệt là công tác chống tái lấn chiếm chưa được chú trọng đúng mức. Trên cơ sở đó, Ban sẽ tổng hợp, báo cáo cụ thể để UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục.