LĐLĐ tỉnh Nghệ An tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền với cơ quan báo chí

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện lãnh đạo 1 số cơ quan cơ quan báo chí đóng trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã báo cáo đánh giá công tác tuyên truyền với các cơ quan báo chí năm 2020 và thông tin về những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động công đoàn và công tác tuyên truyền trên báo chí năm 2021, những năm cuối nhiệm kỳ 2018-2023.

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xác định, hoạt động công đoàn và các thông tin tuyên truyền trong CNVCLĐ cần tạo được sự lan tỏa rộng hơn, tạo được hiệu ứng tích cực hơn trong CNVCLĐ và toàn xã hội. Vì vậy, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh và có sự đổi mới hơn nữa, trong đó có công tác tuyên truyền trên báo chí.

Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Nghệ An Trần Văn Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: D.T

Năm 2021, ngoài việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp đã ký kết với Báo Nghệ An, Báo Lao động, Tạp chí Lao động Công đoàn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An để thực hiện có hiệu quả hơn công tác tuyên truyền.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám hy vọng thời gian tới, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh sẽ đồng hành nhiều hơn cùng LĐLĐ tỉnh trong công tác tuyên truyền. Ảnh: D.T

Hoạt động công tác tuyên truyền của tổ chức Công đoàn Nghệ An năm 2021 sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm sau: Tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong CNVCLĐ và hoạt động của các cấp Công đoàn trong công tác phòng chống dịch; Tuyên truyền chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”, tuyên truyền về tổ chức Công đoàn, về công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở; Tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX trong các cấp công đoàn; Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023; Tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm các ngày lễ lớn của các cấp công đoàn; Tuyên truyền về Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” gắn với tổ chức kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động; Tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tuyên truyền các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động...