Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

(Baonghean.vn) - Những ngày đầu Xuân mới, trong thời điểm Công an Nghệ An chuẩn bị đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các cán bộ hưu trí Công an thành phố Vinh cũng náo nức hướng về Đại hội Hội Cựu công an nhân dân thành phố Vinh lần thứ nhất.