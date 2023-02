Lễ phát động “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” tại Đền Chung Sơn: Gieo mầm xanh, gặt hy vọng

Để tiếp tục thực hiện lời căn dặn của Bác về “Tết trồng cây”; Nghệ An đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng; phát triển và bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, sẽ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” bằng tất cả tinh thần, ý thức, trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, phấn đấu “nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân trồng cây”, góp phần phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo an ninh – quốc phòng, giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.