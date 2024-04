Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh, Nghệ An

Dự lễ có ông Bezdetko Gennady Stepanovich - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; cùng dự có tham tán của Đại sứ quán và Giám đốc Trung tâm khoa học và văn hoá Nga tại Việt Nam.

Đoàn đại biểu tỉnh Ulyanovsk do ông Kabanov Oleg Vladimirovich - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, đại diện toàn quyền của Thống đốc tỉnh Ulyanovsk trong Chính phủ Liên bang Nga làm Trưởng đoàn.

Tham gia đoàn có thành viên Ủy ban Hội đồng Liên bang về Khoa học, Giáo dục và Văn hóa; Giám đốc Sở Đối ngoại; Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp tỉnh Ulyanovsk và Phó Giám đốc Bảo tàng Tưởng niệm Lênin.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh, thành phố Vinh, phường Hưng Dũng; đại diện lãnh đạo các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An, Hội Người Việt Nam đoàn kết tại tỉnh Ulyanovsk.