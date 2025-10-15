Xã hội Lịch cấm đường Hà Nội ngày 15/10: Chi tiết phân luồng giao thông và tuyến đường thay thế Lịch cấm đường Hà Nội ngày 15/10 từ 13h đến 14h30 và từ 16h đến 18h, nhiều tuyến phố trung tâm bị hạn chế lưu thông, phương tiện được hướng dẫn lộ trình thay thế.

Trong các ngày từ 15 đến 17/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ diễn ra Đại hội Đại biểu lần thứ 18 Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030. Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an thành phố Hà Nội triển khai phương án phân luồng, tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong thời gian diễn ra sự kiện..

Lực lượng Công an tiến hành tạm cấm tại các tuyến đường sau:

Thời gian tạm cấm từ ngày 15/10/2025 áp dụng từ 13h đến 14h30 và từ 16h đến 18h

Tạm cấm đối với ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên; hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường gồm: Duy Tân, Phạm Văn Bạch, Trần Thái Tông, Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long).

Tiếp đó là đường Trần Duy Hưng, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70).

Lộ trình thay thế ngày 15/10/2025 Hà Nội

Trong thời gian tổ chức cấm đường, hạn chế phương tiện, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau

Hướng từ cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long: đi theo tuyến Phạm Văn Đồng – Hồ Tùng Mậu-Cầu Diễn-Quốc lộ 32-Tỉnh lộ 70-Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Hướng từ cầu Thăng Long đi cầu Thanh Trì: đi theo tuyến Vành đai 3 trên cao và ngược lại.